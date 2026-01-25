廣運在手訂單60億元

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

廣運（6125）董事長謝明凱表示，廣運在自動化工程50年的基礎上，朝以AI及數位化作為成長引擎，由原工程承攬與設備供應，升級為具備系統整合與長期服務能力的科技平台型企業，2026年營運展望樂觀。

廣運總經理柯智鈞透露，目前在手訂單約60億元， 智慧製造、半導體物流與公用工程占九成比重，看好今年整體營收可望成長兩位數百分比。

謝明凱說明，廣運持續推進重要工程包括：第三航廈機場行李處理系統、A14車站行李處理設備系統工程、第二航廈行李暫存區及北登機廊廳行李輸送系統、國家級物流中心及多項高科技製造專案，都是營運成長的重要支撐。

柯智鈞補充，廣運2026年朝「智慧製造與物流、半導體物流、公共工程、數位孿生、機器人應用、AI 產品代理與系統整合」為核心的發展藍圖，展現持續轉型為高科技系統整合與解決方案提供者的決心。

在智慧製造與智慧物流方面，廣運將結合自動化設備、機器人（含AMR與人形機器人）與系統整合能力、軟體平台與 AI 技術，打造更具彈性與韌性的整體解決方案；在半導體物流與設備發展領域，則持續深化高可靠度、高精度系統能力，回應先進製程與高階封裝需求。

柯智鈞強調，廣運也將加速機器人應用的逐步落地，從去年的單點示範走向實際產線與場域導入，涵蓋搬運、協作、巡檢等應用情境，並與既有自動化與物流系統深度整合，發揮整體效益。

他並透露，廣運今年已接獲半導體廠的服務型人形機器人的訂單，廣運代理的德國機器人將於上半年出貨。

AI方面，除持續進行AI產品代理與系統整合，同步投入 AI模型建構與應用優化，強化在智慧決策、預測分析與系統最佳化上的能力。

廣運 機器人 AI

相關新聞

穩懋打入 Google TPU 鏈 切入雲端服務供應商自研晶片 AI 大商機

業界傳出，砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）打入Google張量處理器（TPU）供應鏈，主要透過拿下美系大廠Lumentum...

外資預期產品報價續揚 載板三雄目標價調高 重申「買進」評等

外資滙豐證券於最新報告中指出，由於T-glass供應短缺以及強勁的AI與記憶體需求，2026年載板報價有望持續上漲，預估...

大盤長線偏多 短線嚴控風險

2026年開年來，全球資本市場在「川普新經濟學」與「AI實質需求」雙引擎帶動下，風險偏好回升。台股受台積電法說釋出優於預...

安勤衝刺智慧醫療

工業電腦廠安勤（3479）去年營收創新高，今年醫療、工業、零售及其他業務持續看增，整體營運樂觀，公司看好2026年營收將...

精誠三引擎 熱轉營運

資訊服務商精誠（6214）去年營收創新高，展望2026年，精誠表示，持續聚焦AI平台落地及規模化應用，伴隨深化雲端、資安...

長廣需求旺 今年樂觀

長廣（7795）指出，隨全球AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求加速成長，長廣站穩半導體封裝設備關鍵供應鏈，未來將更...

