1月TV 面板報價上漲 分析師看好友達、群創營運將受惠

研調機構統計，1月TV面板報價上漲，原因在於部份電視品牌廠仍積極採購，以及因應中國面板廠農曆過年減產動作而提前購料的需求釋出；法人機構表示，TV面板報價走揚，將有利於友達（2409）、群創（3481）等面板廠業績表現。

1月上旬TV面板報價上漲，55吋4K Open-cell報價較去年12月上漲0.8%，原因主要有二，部份電視品牌廠仍積極採購；中國面板廠規劃於2月農曆過年期間減產，相關需求提前於1月釋出。至於在IT面板報價的部份，27吋monitor面板1月維持63美元，原因在於面板廠為避免虧損擴大而傾向不調降報價。

大型法人機構表示，根據外電報導指出，Samsung Display 8.6代OLED產線已啟動試產，該產線係2023年4月斥資4.1兆韓圜建置，規劃月產能為1.5萬片，並以2026年量產為目標，且首筆訂單將來自MacBook；Samsung Display高層表示，若此一產線順利量產，預估2026年IT相關產品營收比重將成長20~30%，此外，Samsung Display後續除亦將爭取其他筆記型電腦品牌業者的訂單外，亦有機會將應用領域擴及手機面板市場，以鞏固Samsung Display產業龍頭的地位。

另外，也有外電指出，LG Display2026年將全力耕耘透明OLED面板市場，規劃將現有透明OLED面板45%的透明度提高至足堪搭載於汽車擋風玻璃的70%，並鎖定擴增實境、新一代車用顯示器為目標應用領域。

根據研調機構預估，全球透明面板市場規模2025年約6.4兆韓圜，預估2030年將擴大至32.8兆韓圜，CAGR為38.6%，透明OLED面板將為LG Display重要潛在營收成長動能。

分析師表示，由於部份電視品牌廠仍積極採購，以及因應中國面板廠農曆過年減產動作而提前購料的需求釋出，因此，1月TV面板報價上漲，有助於友達、群創本業表現。