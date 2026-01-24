崑鼎斥資4.5億投資基鼎
綠能環保工程廠崑鼎（6803）昨（23）日公告，斥資4.52億元投資基鼎綠能環保，並100%持有該公司，主要是為銜接基隆焚化廠案。
崑鼎2025年接獲基隆市政府通知為「基隆市天外天垃圾資源回收焚化廠興建營運移轉案」之最優申請人，為執行計畫，須設立專案公司與主辦機關簽約，因此設立基鼎綠能環保公司。
崑鼎指出，此一案場每年約可貢獻六億元營收，原先營運合約將在今年3月26日到期，將由基鼎綠能環保接續執行。崑鼎先前法說會曾指出，國內多座能資源中心已陸續推動興建或延役，公司積極關注各縣市與區域新案規劃方向，並投入資源偕同集團一起爭取專案，藉此挹注營運成長。
