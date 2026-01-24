快訊

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

健椿去年12月純益年增133%

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

高速主軸大廠健椿工業（4561）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（23）日公告2025年12月稅後純益0.07億元、年增133.3%，單月每股稅後純益（EPS）0.12元。隨著台美關稅拍板，利空出盡，預期今年可望迎來復甦契機。

健椿去年合併營收9.27億元、年減22.5%；累計前三季稅後純益0.21億元，季增813%、年減87.8%，前三季EPS 0.36元。去年第4季合併營收2.17億元，季減6.8%、年減12.5%。

台美關稅利空出盡，有利工具機暨零組件大廠市場報價與接單；另隨供應鏈赴美投資，未來也有機會出現更多自動化設備需求，健椿可望因此受惠。

另外，AI應用需求逐年攀升，健椿稍早表示，針對晶圓切割機等半導體設備所需的高速主軸，第二代最新產品已送交客戶驗證中，並有大陸端半導體大廠陸續詢單，後市可期。

健椿不諱言，儘管目前全球經濟仍充滿高度不確定性，因此打入供應鏈之後的放量速度可能不如預期中的樂觀，但半導體主軸依然會是公司長期營運成長的主要動能之一，公司針對半導體主軸的佈局與進度不變。

對於2026年業績展望，健椿表示，隨關稅利空出盡，整體工具機業對今年展望轉趨審慎樂觀，只要新台幣匯率不再巨幅波動，通膨能受控制，今年可望迎來復甦。

延伸閱讀

主計總處分析台美關稅3效益 115年經濟成長率可望上修

漂亮的全壘打？台美關稅拍板 藍委揭背後隱藏代價：不該透支未來

歐盟暫停關稅優惠 印度銷歐盟87%產品受影響

台東鳳梨釋迦外銷卡關、價格探底 立委：中央須正視關稅

相關新聞

低軌衛星題材火 帶動昇達科躋身千金股 目標價喊1,333元

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）來自低軌衛星訂單旺到爆！外資及本土法人同步調高目標價，美系外資喊上1,333元，昇達科...

威剛2025年每股稅前賺31.45元

記憶體模組廠威剛（3260）昨（23）日公告自結2025年12月稅前淨利達25.46億元，逼近2025年第3季單季25....

耕興2026年業績將躍進

電子零件測試公司耕興（6146）昨（23）日舉辦尾牙。耕興董事長黃文亮表示，目前在手訂單成長相較去年第3季成長98%，主...

特化業驗證 頻傳捷報

半導體特化材料業者今年陸續迎來驗證豐收期。首季即有三福化（4755）TMAH回收液預計通過晶圓代工龍頭廠驗證，第2季將放...

健椿去年12月純益年增133%

高速主軸大廠健椿工業（4561）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（23）日公告2025年12月稅後純益0.0...

永笙臍帶血續獲美補助

永笙-KY（4178）昨（23）日宣布，已完成與美國政府的補助合約簽署，正式將與「加州臍帶血細胞庫收集計畫（Califo...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。