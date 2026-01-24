正達攜美商攻國防無人機

觸控玻璃廠正達（3149）旗下持股100%的子公司正達戰術科技昨（23）日宣布與美國軍工獨角獸Firestorm、Aerkomm簽訂三方合作框架協議，進軍國防等級無人機市場，搶攻海內外軍工商機。

Firestorm以無人機增材製造的3D列印技術為核心，結合模組化設計與開放式系統架構，使無人機能快速組裝並整合不同任務配備，具備低成本及大量生產的能力，估值約40億美元，是近年來迅速崛起的軍工獨角獸。

Firestorm的獨門系統XCELL為可部署、具遠征能力的行動製造平台，結合貨櫃化增材製造與3D列印技術，除支援分散式生產，也可建造在地韌性生產能力，展現新世代國防製造體系快速反應、高適應性與生產韌性。