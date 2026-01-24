耕興2026年業績將躍進

電子零件測試公司耕興（6146）昨（23）日舉辦尾牙。耕興董事長黃文亮表示，目前在手訂單成長相較去年第3季成長98%，主要來自最新5G晶片旗艦手機、企業級AP（無線基地台）及AI筆電的貢獻。耕興看好WiFi 8加上實體AI將會帶來新的殺手級應用，今年第4季會開始有較多的機種上市，連帶使公司業績成長。

耕興日前完成全球首件取得美國FCC認證的WiFi 8核心晶片測試專案，協助聯發科新推出的Filogic 8000系列晶片完成關鍵測試。

耕興指出WiFi 8對系統穩定度、多裝置同時運作與實際使用情境要求大幅提升，測試流程複雜度顯著增加。WiFi 8是未來實體AI普及的關鍵基礎設施。相較5G技術大幅降低成本，提供工業級的穩定性。未來實體AI終端裝置會採用 「戶外5G + 室內WiFi 8」雙模混合，在絕大多數的室內場景（工廠、家庭、辦公室）中，WiFi 8將是實體AI終端的主力產品。

耕興強調，率先掌握WiFi 8測試能力，未來全球各大網通廠相關晶片模組或產品送測，最有機會承接大量測試訂單，未來持續掌握新一代高階網通龐大檢測商機。

此外，耕興指出，針對北美品牌客戶在地研發的5G案件，擴大in-house專案合作，提供更全面測試支援。從2025年第4季至2026年第1季將持續投資擴充美國實驗室檢測產能，帶動整體營收。

耕興先前指出，5G AI手機旗艦機種因導入最新3GPP R18版本射頻架構與多天線設計，強制性RF、SAR與效能性OTA測試項目檢測時數大幅增加；遞延多時的AI筆電檢測訂單在去年第4季開始發酵；WiFi 7的企業級商用AP因新一波北美商用AP換機潮，機種增加，高階網通檢測需求帶動公司營運。