快訊

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

威剛2025年每股稅前賺31.45元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
威剛董事長陳立白。 聯合報系資料照
威剛董事長陳立白。 聯合報系資料照

記憶體模組廠威剛（3260）昨（23）日公告自結2025年12月稅前淨利達25.46億元，逼近2025年第3季單季25.6億元水準；2025年累計稅前淨利首度突破100億元大關，達102.48億元，年增1.71倍，每股稅前盈餘約31.45元。

受惠記憶體市場結構性缺貨及報價揚升，威剛2025年12月營收攀高至58.1億元，第4季營收158.71億元，2025年總營收530.43億元，皆創歷史新高，帶動獲利高漲。

威剛昨日公告2025年12月及2025年累計自結損益，12月稅前淨利25.46億元，每股稅前盈餘約7.81元；2025年累計稅前淨利102.48億元，年增1.71倍，每股稅前盈餘31.45元。

威剛先前表示，上游記憶體供應商供貨非常有限，有錢也不一定能夠買得到貨，威剛自2025年第3季起加速採購力道，至2025年12月底已大幅拉升庫存水位，全力支援重要與策略性客戶的需求。

法人認為，威剛憑藉長期與原廠建立的長約關係與規模優勢，得以穩定取得貨源，並在報價上行階段充分發揮庫存效益，相對也拉升獲利成長表現。

業界分析，本波記憶體的大多頭，源自AI效益的擴散、AI雲端商機擴大、CSP業者加碼採購等三大因素，在三大DRAM國際原廠將產能全集中在DDR5與HBM，致使DDR4與DDR3也因供給面減少而缺貨。NAND端則是AI驅動市場需求，加上SSD對HDD的取代性快速拉升，帶動兩大記憶體都是量價齊揚。

展望2026年營運，威剛對整體市況仍維持正向看法，公司評估，DRAM或NAND Flash供給面仍受產能配置影響而相對吃緊，報價走勢維持向上態勢。業界補充，在威剛能夠取得更多貨源的態勢下，可以期待公司今年的營收與獲利表現，更勝去年，再創新高。

延伸閱讀

記憶體沒戲了？郭哲榮喊「最好賺已過」…網：哲哲強！威剛（3260）逆勢上漲

散戶全進場！記憶體最好賺已過…郭哲榮示警：籌碼過熱太亂獲利賣壓將至

面對PC缺料潮 仁寶準備好了

清大永攜手威剛共建永續與氣候變遷研究中心

相關新聞

低軌衛星題材火 帶動昇達科躋身千金股 目標價喊1,333元

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）來自低軌衛星訂單旺到爆！外資及本土法人同步調高目標價，美系外資喊上1,333元，昇達科...

威剛2025年每股稅前賺31.45元

記憶體模組廠威剛（3260）昨（23）日公告自結2025年12月稅前淨利達25.46億元，逼近2025年第3季單季25....

耕興2026年業績將躍進

電子零件測試公司耕興（6146）昨（23）日舉辦尾牙。耕興董事長黃文亮表示，目前在手訂單成長相較去年第3季成長98%，主...

特化業驗證 頻傳捷報

半導體特化材料業者今年陸續迎來驗證豐收期。首季即有三福化（4755）TMAH回收液預計通過晶圓代工龍頭廠驗證，第2季將放...

健椿去年12月純益年增133%

高速主軸大廠健椿工業（4561）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（23）日公告2025年12月稅後純益0.0...

永笙臍帶血續獲美補助

永笙-KY（4178）昨（23）日宣布，已完成與美國政府的補助合約簽署，正式將與「加州臍帶血細胞庫收集計畫（Califo...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。