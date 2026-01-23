就市論勢／AI鏈、軍工 布局優選

快訊

經濟日報／ 郭明玉（PGIM保德信金滿意基金經理人）

盤面分析

受惠AI科技權值龍頭股法說釋出好消息，及美台協議等利多輪番推升，台股開年以來大漲近3,000點，不到一個月大漲超過一成，伴隨量能放大，強勢族群輪漲，帶動多頭行情強勢上攻。

針對近期熱門的記憶體產業，在歷經長時間庫存調整與價格修正後，已逐步邁入結構性改善階段，隨AI伺服器、高效能運算需求成長，對高頻寬記憶體（HBM）與先進DRAM、NAND需求明顯提升，記憶體不再僅是傳統景氣循環產業，而是逐步與先進製程形成互補關係。若晶圓龍頭大廠先進製程投資持續擴大，勢必同步帶動高階記憶體需求。

投資建議

下周觀察重點包括聚焦FOMC利率決策會議及美國超級財報周，目前市場預期利率維持不變，重量級科技龍頭包括艾司摩爾、IBM、微軟、Meta、特斯拉、蘋果等也將陸續公布財報，屆時除了財報數據，這些龍頭公司市場展望也將成為產業前景重要風向球。

這波台股看回不回，且主要由科技族群帶動，建議仍應以搭上AI相關成長題材之科技類股為布局首選，可聚焦晶圓代工相關供應鏈、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件等，非電族群則可挑選軍工、機械零組件、金融保險等。

台股量能爆發 閃見32K…單周成交量史上最大

台股進入高檔震盪，昨（23）日一度突破「32K」，最高達32,042點，終場上漲215點，收31,961點，盤中、收盤雙...

信驊觸及9,175元天價

股王信驊日前獲外資看好股價將挑戰萬元，昨（23）日一度衝破9,000元關卡，盤中最高來到9,175元，創台股個股新天價，...

證券劃撥餘額站穩3.6兆 台股登高 內資扮推手

台股量增價揚，根據中央銀行公布去年12月金融情勢顯示，去年12月股票融資餘額4,570億元，攀2007年12月以來新高，...

信驊股價挑戰萬元 交易所研議縮小升降單位

權王台積電股價站穩千元，股王信驊昨（23）日股價一度衝破9,000元，市場對於縮小升降單位（Tick Size）呼聲再起...

一周熱門零股／0050、群創 人氣強強滾

台股本周市場焦點在於格陵蘭爭議消長、以及將登場的美股超級財報周等多空因素，指數再創歷史新高，投資人藉零股進場卡位，其中以...

