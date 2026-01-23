ETN趨勢領航／兆豐半導體氣候N 聚光

台股本周受惠美歐關稅戰緩解及費半指數登頂，無懼獲利賣壓出籠，呈現高檔震盪換手格局，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，兆豐半導體氣候N（020041）上漲6.89%，拔得頭籌。

追蹤台股標的為主的21檔ETN，有14檔打敗兩市大盤，兆豐半導體氣候N以單周上漲6.89%登上冠軍寶座，富邦行動通訊N、統一智慧電動車N分居二、三，單周漲幅各為5.94%、5.64%。

本周前段班主要分布於櫃買、市值型、IC設計等特色，包括元大上櫃ESG高息N、統一IC設計臺灣N、富邦蘋果正二N、元大上櫃ESG龍頭N等。