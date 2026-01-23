快訊

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

創意目標價 大摩喊3,288

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

創意（3443）昨（23）日大漲5.8%。摩根士丹利（大摩）證券表示，AI推論需求快速升溫，創意2026年營收上行空間來自Google自研晶片的強勁需求，因此目標價由2,288元升至3,288元，評等維持「買進」。

除來自大陸車用領域新項目挹注，Google自研晶片需求亦明顯優於預期。整體上，大摩預估，創意2025至2028年營收年複合成長率（CAGR）可望接近60%。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻分析，2026與2027年Google自研晶片需求優於預期。事實上，根據最新產業調查，包括Google自研晶片在內，Arm架構CPU於推論與通用伺服器領域需求明顯轉強。

因此，將2026年Google自研晶片出貨預估由80萬顆上修至150萬顆，可望為創意挹注約12億美元營收，占2026年總營收比重逾五成。

另依調查顯示，受惠於台積電下單規模放大，相關專案毛利率有機會較先前預估再提升1至2個百分點。

另外，創意2026年將同步推進三項與美國雲端服務供應商（CSP）合作的AI相關專案。

