啟碁2026年獲利拚新高

網通大廠啟碁（6285）是SpaceX用戶端產品主要供應商，來自低軌衛星產品動能強勁，積極跨向企業用800G高階交換器及AI網路基礎建設所需的光學交換器OCS，法人看好，啟碁產品組合質變，可望推升未來營運表現，2026年營收、獲利可望再創新高。

啟碁昨（23）日再度登上漲停，上漲14元，收155元，成交量6.6萬張，漲停委買張數高掛2.6萬張，股價從1月中旬的108元起漲，近五個交易日漲幅達43.5%。

啟碁日前公布2025年第4季毛利率14.1%，為2017年第1季以來單季新高，去年全年營收1,102.5億元，年增0.03%，毛利率12.48%，高於2024年12.1%，稅後純益30.63億元，年減11.2%，每股純益6.41元。

啟碁2025年產品組合中，車用32%、網通51%、智慧家居17%。雖然2026年記憶體漲價又缺貨，法人觀察，啟碁網通產品會受記憶體價格影響，但車用產品與低軌衛星相關業務受記憶體價格影響較低，成長動能維持強勁。

啟碁低軌衛星主要客戶為SpaceX星鏈，產品包含用戶端設備、天線等。市場預估，低軌衛星貢獻啟碁營收超過一成，換算貢獻超過百億營收，是台灣低軌衛星鏈中，來自低軌衛星產品貢獻營收最大的廠商。

啟碁布局新產品包含企業用高階交換器以及次世代AI網路基礎建設所需的光學交換器，法人更看好，啟碁產品結構將出現質變，自傳統無線網路產品供應商轉型至更高階產品。

法人表示，啟碁客戶美系交換器領導廠商的企業用800G高階交換器產品將於2026年第3季開始出貨，貢獻營收比重上看5%，美系光通訊領導廠商的光學交換OCS將於2027年開始貢獻營收。看好啟碁高階產品出貨及營收規模放大，有利於毛利率，2026年全年營收可望達1,243億元，年增12.7%，毛利率為13.1%，每股純益可望達8.97元，年增40%。