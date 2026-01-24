低軌衛星題材火 帶動昇達科躋身千金股 目標價喊1,333元
通訊衛星元件大廠昇達科（3491）來自低軌衛星訂單旺到爆！外資及本土法人同步調高目標價，美系外資喊上1,333元，昇達科無畏處置，股價昨（23）日收漲停的1,080元，上漲94元，躋身台股千金行列，同時成為低軌衛星供應鏈首家千元股王。
昇達科從1月23日至2月5日被關，每20分鐘撮合一次，但買盤仍持續買進，自11月下旬450元起漲，波段漲幅高達140%。
日前昇達科公布自結財報，2025年第4季低軌衛星貢獻營收季增120%，毛利率拉高到59%，每股純益3.23元，創歷史新高。累計2025年每股純益7.83元。昇達科昨日也應主管機關要求公布自結獲利，2025年12月稅後純益0.82元，年增57%，每股純益1.24元。
昇達科看好2026年低軌衛星在手訂單已達18億元，將在6月底前出貨完畢，全年來自低軌衛星營收占比將提升至80%。
美系外資看好，昇達科是低軌衛星星鏈網路基礎建設的重要受惠者，客戶包含全球主要低軌衛星營運商，在天線系統中提供關鍵元件。昇達科兩大客戶持續加速發射衛星，且單顆衛星搭載通訊元件持續提升，昇達科對客戶提供元件從原本八顆提升到30顆，應用從地面站，擴大到衛星對衛星以及衛星直連手機等應用，推升關鍵元件價值。
外資看好，昇達科低軌衛星占比將從今年79%提升到2028年的90%，毛利率從2025年的51.1%，提升至2028年的69.2%，投資評等維持「買進」，目標價從原本922元，上調至1,333元。
本土法人也看好昇達科低軌衛星客戶訂單快速成長，今年第1季營收續創新高，且產業地位難以替代，2026年營收可望達46億元，每股純益可望達19元，維持「增加持股」評等，目標價提升為1,100元。
