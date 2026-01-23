全民權證／士電 押價內外10%

士電（1503）因應台灣未來電力供給壓力，除可接洽相關訂單外，也持續擴增多個重電新廠因應。台灣離尖峰電價差距擴大，帶動表後儲能業務發展；先前已接獲80MWh的表後儲能訂單，預期2026年表後儲能業務將接洽300MWh，成營運新動能。隨重電T3新廠於2025下半年開出後，2026上半年缺工問題將逐漸改善，有利士電表後續重電設備出貨。公司目前在手訂單滿到2028年，估未來五至十年重電產品前景可期，而銅價上漲，也讓變壓器市場價格至少上調6~7%，為反映原物料，不排除今年新接訂單調漲價格。

權證券商建議，看好士電後市股價表現的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期逾150天的商品介入。（群益金鼎證券提供、記者廖賢龍整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）