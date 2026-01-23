電信獲利王中華電公布財測 2026年要挑戰賺超過半個股本

中華電（2412）23日公布2026年財測，預估營收年增2.5%至3.2%，每股純益要達4.82元至5.02元，2025年中華電信每股純益4.99元，差一點點就賺半個股本，今年財測高標要挑戰賺超過半個股本，可望蟬聯電信每股獲利王。

中華電信今日上漲1元，收134元。

因應全球局勢的快速變動，以及AI新科技、韌性與永續浪潮的加速推進，中華電信指出，已訂定「以AI啟動未來」新願景，擘劃「建技術」、「拓業務」、「擴版圖」三大發展方向，全面驅動營收與獲利成長，創造營運新高。

中華電信董事長簡志誠強調，在AI時代，中華電信將持續扮演「賦能者」與「協創者」角色，協助百工百業完成數位與淨零雙軸轉型，提升營運綜效，厚植產業競爭力，並平衡科技與自然，推動ESG全面躍進，點亮「韌性台灣 永續未來」。

簡志誠表示，中華電信將秉持「誠信為本、客戶信賴、承諾當責、創新創價」的企業價值觀，貫徹「精簡、務實、智慧化」的經營理念，以「韌性」與「信任」為核心，「穩穩」前行，創造卓越成果，持續為客戶、策略夥伴、股東及員工創造更大價值。

中華電信2026年財測，全年合併營業收入為2,419.9億元至2,436.8億元，年增2.5%至3.2%，歸屬於母公司業主之淨利為373.9億元至389.4億元，年減3.4%至成長0.6%，每股純益4.82至5.02元。

中華電信2025年全年營收以2,361.1億元，創歷史新高，每股純益4.99元，超越財測高標預估，連五年蟬聯電信每股獲利王，業界看好，中華電信2026年可望挑戰連續第六年拿下電信每股獲利王。