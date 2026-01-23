快訊

司機突昏厥！桃園資收車暴衝撞丟垃圾民眾 7人送醫1命危

張惇涵率中選會被提名人拜會國民黨團 傅崐萁見1人直呼：棄暗投明是對的

三立電視採訪車撞飛多人「插入」彰銀 門口保全急跳開幸運逃過一劫

電信獲利王中華電公布財測 2026年要挑戰賺超過半個股本

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電（2412）23日公布2026年財測，預估營收年增2.5%至3.2%，每股純益要達4.82元至5.02元，2025年中華電信每股純益4.99元，差一點點就賺半個股本，今年財測高標要挑戰賺超過半個股本，可望蟬聯電信每股獲利王。

中華電信今日上漲1元，收134元。

因應全球局勢的快速變動，以及AI新科技、韌性與永續浪潮的加速推進，中華電信指出，已訂定「以AI啟動未來」新願景，擘劃「建技術」、「拓業務」、「擴版圖」三大發展方向，全面驅動營收與獲利成長，創造營運新高。

中華電信董事長簡志誠強調，在AI時代，中華電信將持續扮演「賦能者」與「協創者」角色，協助百工百業完成數位與淨零雙軸轉型，提升營運綜效，厚植產業競爭力，並平衡科技與自然，推動ESG全面躍進，點亮「韌性台灣 永續未來」。

簡志誠表示，中華電信將秉持「誠信為本、客戶信賴、承諾當責、創新創價」的企業價值觀，貫徹「精簡、務實、智慧化」的經營理念，以「韌性」與「信任」為核心，「穩穩」前行，創造卓越成果，持續為客戶、策略夥伴、股東及員工創造更大價值。

中華電信2026年財測，全年合併營業收入為2,419.9億元至2,436.8億元，年增2.5%至3.2%，歸屬於母公司業主之淨利為373.9億元至389.4億元，年減3.4%至成長0.6%，每股純益4.82至5.02元。

中華電信2025年全年營收以2,361.1億元，創歷史新高，每股純益4.99元，超越財測高標預估，連五年蟬聯電信每股獲利王，業界看好，中華電信2026年可望挑戰連續第六年拿下電信每股獲利王。

中華電信 每股純益

延伸閱讀

中華電揪伴蓋衛星地面站

金屬中心與中華電信強強聯手 推動智慧化應用落地

SNQ國家生技醫療品質獎揭曉 國泰醫院病人等待時間大降73%

緊咬陳玉珍喬人事 馬郁雯再貼對話紀錄「和中華電信協商好」

相關新聞

黃仁勳、馬斯克看好機器人 台鏈卻不漲？僅四檔攻漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計1月底再度訪台，先前黃仁勳在CES展上高度看好機器人發展，指出AI將從代理式AI（A...

低軌衛星「高空盛會」持續！昇達科躍升千金 萊德光電與凌群有亮點

SpaceX密訪台灣引爆供應鏈激情！昇達科（3491）無懼23日起列處置股，早盤股價仍強勢漲停、突破千元大關達1,080...

併購加低軌衛星雙題材 佳世達直奔漲停

佳世達（2352）22日晚間宣布，董事會通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY（5225）約35%股權。在併...

科技多頭續航 野村投信：信心高漲卻未失控

野村投信表示，雖然本波行情主要由 AI 權值股及記憶體等特定產業領漲，市場處於「信心高漲但未失控」的階段，即便短線震盪之...

佳世達砸32億元入股東科 股價亮燈漲停鎖死排隊買單逾7,000張

佳世達（2352）宣布將以32億元購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY（5225）約35%股權，跨入聲學高價值...

外資升台達電目標價 喊到1,638元

台達電股價昨（22）日亮燈漲停收1,245元，創下歷史新高，市值攀上3.23兆元，超越鴻海的3.12兆元，位列上市櫃公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。