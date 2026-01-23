強茂股價劇烈修正 法人：獲利了結資金撤出、公司基本面無虞

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

強茂（2481）近期因SiC元件、高壓MOSFET量產及切入 AI 伺服器供應鏈等題材備受市場關注，但23日股價卻出現劇烈修正，以跌停作收，收在89.5元、下跌9.9元。法人研判主要應是短線漲幅已大，部分獲利了結資金撤出，該公司基本面無虞。

綜觀來看，法人指出，2026年將是強茂產品組合優化及毛利率回升的關鍵轉折年，隨著車用占比持續攀升、工控需求回溫，加上新產品與高階元件導入，強茂營運邁向下一波高成長周期。

法人進一步說，強茂近年積極降低對消費性電子的依賴，將研發資源傾注於技術門檻較高的功率元件，車用與工控占比攀升，產品結構優化，估2026年車用營收占比將朝40%靠攏。

另外，強茂已開始量產高壓MOSFET與部分碳化矽（SiC）元件，導入工控與電源模組客戶，預期2026年將成為主要成長動能之一。

強茂 基本面

