黃仁勳、馬斯克看好機器人 台鏈卻不漲？僅四檔攻漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計1月底再度訪台，先前黃仁勳在CES展上高度看好機器人發展，指出AI將從代理式AI（Agentic Systems）走向實體AI，而機器人會是實體AI的實現方式；特斯拉（Tesla）執行長馬斯克22日也表示，特斯拉可能在明年底前讓Optimus人形機器人公開上市，不過台股相關機器人概念股盤中漲勢薄弱，僅佳世達（2352）、凌群（2453）、慶騰（4534）、慧友（5484）漲停。

黃仁勳預計1月29日抵達台灣，1月30日參加輝達台灣尾牙，市場關注機器人風潮是否再起，年初的CES展會上，黃仁勳重申「實體AI」時代即將來臨，舞台上不但出現小型機器人助陣，背後的螢幕更呈現一整排各式各樣的機器人型態。黃仁勳認為，「下一段旅程、下一個機器人時代，就是機器人本身」。

輝達在展會上發表全新機器人基礎模型、模擬工具與邊緣運算硬體，並宣布，上述新模型與硬體已獲得波士頓動力（Boston Dynamics）、卡特彼勒 、Franka Robots，以及NEURA Robotics等頂尖機器人企業採用。

而馬斯克22日表示，Optimus人形機器人將於2027年底前公開上市，不過，要開發並擴大Optimus的生產規模並不容易，馬斯克2025年10月說，由於人形機器人沒有現成供應鏈，預料今年底啟動的生產將「慢到令人痛苦」。

專攻電腦軟硬體系統整合的凌群，商用智慧服務型機器人Ayuda，整合了機器人零組件、移動平台(底座)、人臉辨識、人形偵測、語音辨識、語音交談等功能，並能能理解複雜自然語言指令並自動拆解執行。目前已與日本上市公司CIJ合作，提供日文自然對話與櫃台接待服務，獲得高度肯定。

凌群去年12月營收9.94億元，月增28.34%，年增6.43%，為歷史新高，2025年全年營收74.32億元，年增7.21%。2025年第3季毛利率25.81%，營益率3.37%，每股純益(EPS)0.72元，累計前三季EPS 2.2元。

慶騰的核心業務粉末冶金，這項技術在機器人製造中扮演重要角色，可用於關鍵零組件的生產。慶騰近幾年積極轉型，觸角逐步延伸至AI散熱及齒輪箱、人形機器人關節、醫療等利基型領域。

目前慶騰已通過客戶認證或進行認證中的產品，包括電動汽車使用的智慧底盤零件、傳動系統零件，以及AI人形機器人及機器狗的關節零件、散熱模組的超高導熱係數產品等，這些產品的客戶均為全球知名企業，對未來五年營收貢獻至關重要。