低軌衛星「高空盛會」持續！昇達科躍升千金 萊德光電與凌群有亮點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
SpaceX密訪台灣引爆供應鏈激情。（路透）
SpaceX密訪台灣引爆供應鏈激情。（路透）

SpaceX密訪台灣引爆供應鏈激情！昇達科（3491）無懼23日起列處置股，早盤股價仍強勢漲停、突破千元大關達1,080元，華通（2313）、燿華（2367）、同欣電（6271）、凌群（2453）及衛星雷射通訊新星萊德光電-KY（7717）等紛紛亮燈，助陣大盤衝破32,000點、續創歷史新高。

這場「高空盛會」的核心焦點，莫過於SpaceX對台廠供應鏈的高度依賴。消息人士透露，SpaceX本次低調來台，重點鎖定「台灣最純供應鏈」昇達科及衛星板龍頭華通。昇達科董事長陳淑敏於法說會中霸氣表示，目前低軌衛星在手訂單達18億元，更斬獲美國新創衛星客戶。法人預估，昇達科今年獲利有望較去年大增150%，其衛星營收占比將攀升至80%，亮眼的獲利爆發力助其成功晉升「千金股」行列。

除了龍頭領漲，具備獨門技術的黑馬股表現更為吸睛。國內少數聚焦衛星雷射通訊的萊德光電-KY，受惠於光纖通訊與衛星雷射被動元件需求大增，2025年前三季稅後純益年增達95%，EPS達4.58元，12月營收更創下近5個月新高。在雷射通訊成為衛星升級趨勢下，萊德光電憑藉技術稀缺性，股價強勢亮紅燈。

另一大亮點則是橫跨衛星與機器人雙題材的凌群。凌群不僅是「次世代通訊產業聯盟」整合軟體系統的核心成員，更加入「台灣AI機器人產業大聯盟」。凌群憑藉智慧服務型機器人AYUDA與深厚的系統整合能力，將AI技術由地面延伸至通訊韌性領域，成為資金青睞的跨領域指標大廠。

PCB大廠華通與燿華則以技術實力穩守戰場。華通衛星板穩定性獲SpaceX首選，燿華則開拓高毛利的LCP與RF板材賽道，董座張元銘看好2026年全球PCB產值將續創高峰。

法人認為，在SpaceX訂單能見度提升、低軌衛星技術持續演進下，具備關鍵零組件、雷射通訊與系統整合能力的台廠，將成為此波題材的核心受惠者，短線仍是市場資金關注焦點。

