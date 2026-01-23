快訊

併購加低軌衛星雙題材 佳世達直奔漲停

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
佳世達董座陳其宏。記者林俊良攝影／聯合報系資料照
佳世達董座陳其宏。記者林俊良攝影／聯合報系資料照

佳世達（2352）22日晚間宣布，董事會通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY（5225）約35%股權。在併購題材發酵，同時佳世達轉投資鐳洋，為低軌衛星陣列天線主要供應商，搭上低軌衛星當紅題材，早盤股價強勢亮燈漲停。

佳世達表示，藉由投資東科-KY（5225），佳世達將可跨入聲學高價值產業鏈，同時結合智慧製造及高階影像市場的優勢，攜手東科拓展聲學與高階影音市場，強化視聽合一與身歷其境的沉浸式體驗。此投資案將向經濟部投資審議司申報，以取得其投資許可，本交易完成後，預計取得東科27,956,600股普通股，總投資金額約為32億元的等值美元，持股比例約35%。

另外近來美中都積極發射低軌衛星，Space X也將IPO，隨地緣政治風險再起，通訊、軍工都需要低軌衛星補上最後一哩，推升盤面上低軌衛星族群成為亮點。

