佳世達砸32億元入股東科 股價亮燈漲停鎖死排隊買單逾7,000張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

佳世達（2352）宣布將以32億元購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY（5225）約35%股權，跨入聲學高價值產業鏈，23日股價開高後衝上漲停28.2元鎖死，漲停及市價買單超過7,000張巷。

佳世達董事會通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY約35%股權，這件投資案將向經濟部投資審議司申報，取得投資許可，交易完成後，預計取得東科27,956,600股普通股，總投資金額約為32億元之等值美金，持股比例約35%。

藉此投資案，佳世達跨入聲學高價值產業鏈，同時結合智慧製造及高階影像市場的優勢，攜手東科拓展聲學與高階影音市場，強化視聽合一與身歷其境的沉浸式體驗。

佳世達董事長陳其宏表示，此次投資是完善集團「視聽合一」的關鍵拼圖。藉由既有的影像優勢，結合東科的專業聲學能力，可精準駕馭音場，讓動作片的爆炸衝擊感或演奏會的臨場包圍感等影音完美呈現。未來，將再整合AI賦能，並延伸至助聽器等健康照護應用，持續提升集團影音布局的精度與廣度。

東科為全球領先影音揚聲器系統製造商，具備50年聲學的卓越經驗。專注於聲學模組、喇叭單體、音訊系統以至智慧音箱、智慧穿戴等的研發和製造，擁有200多位聲學、電子、軟硬體及系統等專業工程師，提供世界一流的聲學技術解決方案。

佳世達23日以27元開高後衝達漲停板28.2元鎖死，挑戰半年線；東科-KY以115元開高，盤中漲幅逾2%。

佳世達 漲停

