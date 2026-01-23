外資升台達電目標價 喊到1,638元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台達電（2308）股價昨（22）日亮燈漲停收1,245元，創下歷史新高，市值攀上3.23兆元，超越鴻海的3.12兆元，位列上市櫃公司第二。摩根士丹利（大摩）、麥格理、摩根大通（小摩）證券齊聲按讚，將台達電目標價分別調高到1,638元、1,600元、1,400元。

在大中華科技硬體股中，台達電仍是大摩首選。大摩對台達電維持「優於大盤」評等，目標價從1,288元上調27.1%到1,638元。台達電今年伺服器電源營收將增約70%到2,300億元，主要受惠AI伺服器與一般用途伺服器出貨強勁；液冷營收將年增140%到1,200億元，推動資料中心營收比重提升至約50%，高於2025年的40%。

麥格理看好台達電受惠AI電源與液冷長期成長動能，加上高壓直流（HVDC）與液冷採用率提升，2025-2028年營收年複合成長率將達32%，因此將台達電2026年預估每股稅後純益（EPS）上調9%，將2027年預估EPS調高29%，評等從中立上調至「優於大盤」，目標價更從1,000元大升60%至1,600元。

麥格理預期，AI電源等整體潛在市場（TAM）將在2025-2028年成長十倍，從2025年的23億美元提升至2028年的230億美元。

台達電 營收

佳世達跨入聲學領域 將砸32億元入股東科完成「視聽合一」

佳世達（2352）22日召開董事會，通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY（5225）約35%股權。藉此投資...

仁寶AI迎爆發性成長 董座喊重返兆元企業 美國新廠第2季量產

仁寶（2324）AI伺服器布局有成，董事長陳瑞聰喊出今年AI伺服器出貨將迎來「爆發性成長」，主要動能來自於美國德州新廠今...

面對PC缺料潮 仁寶準備好了

PC零組件全面缺料、漲價風暴來襲，仁寶（2324）總經理Anthony Peter Bonadero昨（22）日指出，記...

廣宇雙引擎點火 營運衝

鴻海集團旗下線束廠廣宇（2328）雙喜臨門，董事長李光曜昨（22）日表示，旗下AI伺服器相關產品開始放量、軸向電機產品也...

緯創台美擴產 追加資本支出

緯創（3231）持續衝刺台美布局，公司昨（22）日公告，董事會決議於上限89.54億元的額度內，追加投資於購置新竹廠區機...

