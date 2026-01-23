外資升台達電目標價 喊到1,638元

台達電（2308）股價昨（22）日亮燈漲停收1,245元，創下歷史新高，市值攀上3.23兆元，超越鴻海的3.12兆元，位列上市櫃公司第二。摩根士丹利（大摩）、麥格理、摩根大通（小摩）證券齊聲按讚，將台達電目標價分別調高到1,638元、1,600元、1,400元。

在大中華科技硬體股中，台達電仍是大摩首選。大摩對台達電維持「優於大盤」評等，目標價從1,288元上調27.1%到1,638元。台達電今年伺服器電源營收將增約70%到2,300億元，主要受惠AI伺服器與一般用途伺服器出貨強勁；液冷營收將年增140%到1,200億元，推動資料中心營收比重提升至約50%，高於2025年的40%。

麥格理看好台達電受惠AI電源與液冷長期成長動能，加上高壓直流（HVDC）與液冷採用率提升，2025-2028年營收年複合成長率將達32%，因此將台達電2026年預估每股稅後純益（EPS）上調9%，將2027年預估EPS調高29%，評等從中立上調至「優於大盤」，目標價更從1,000元大升60%至1,600元。

麥格理預期，AI電源等整體潛在市場（TAM）將在2025-2028年成長十倍，從2025年的23億美元提升至2028年的230億美元。