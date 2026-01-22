廣宇法說會／人形機器人目標5%市占率 將貢獻五成以上營收與獲利

廣宇（2328）22日舉行法說會，董事長李光曜表示，AI伺服器開始放量，加上軸向電機產品陸續貢獻營收，今年業績可望兩位數成長，毛利率維持雙位數以上。法人預估，每年營收可維持平均20%以上的成長率。他說，廣宇長期目標是在2030年取得全球人形機器人5%以上市占率，屆時，機器人與相關新業務將貢獻廣宇50%以上營收與獲利，並在機器人整體成本結構中供應25%至50%的零組件，成為未來廣宇重要的成長動力來源。

李光曜指出，已完成對比利時軸向AFM公司Magnax的併購，取得新世代電機技術，以及發展人形機器人業務的核心資產，確立廣宇在鴻海集團機器人發展藍圖中的關鍵定位，廣宇將從精密零組件製造商，成功轉型為「以關鍵零組件模組為基礎的平台型企業」的重要里程碑。

針對廣宇跨入人形機器人的優勢？他說，機器人需要出海口，廣宇與鴻海（2317）都需要非常多的人形機器人，整個集團高達100萬名員工，都是出海口，並要求大量具有品質的工業用人形機器人。例如鴻海的關燈工廠是廣宇的出海口與機會。

李光曜說，Magnax的IP是全球第二，它的軸向電機可以應用在工業上，並節電30%到50%，2026年將在中國大陸建立工廠生產軸向電機，2026年若腳步快一點，得到認證後，就可以看到綜效，營收應該會在2027年顯著成長。一旦生產順利，將利用馬來西亞與泰國廠生產，然後外銷到歐美市場。

至於2026年各類產品營收展望？廣宇總經理蔡明峰表示，主要成長將來自通訊產品的AI伺服器、工控產品的機器人，以及醫療產品，至於消費性產品持平，車用產品也維持原來規模。毛利率方面，則以零組件與線束比較好。李光曜說，機器人營收規模不大，但是毛利率是原來的兩倍以上，這條路一定要走下去。

在AI伺服器方面，蔡明峰說，主要是在馬來西亞生產，馬來西亞在東南亞中扮演重要角色，尤其在AI資料中心，包括水電與當地政府的支持，並開啟綠色通道，目前已完成5萬平方米新廠建制，以及收購10萬平方米廠房，電力也都準備好了，2026年廣宇將從生產挖礦機、交換機，到跨入AI伺服器生意，當地營收可望雙位數成長。