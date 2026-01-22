快訊

車上載滿運動飲料 國一南下苗栗頭份路段火燒車回堵2公里

影／小貨車突燒成火球 國一頭份南下路段火勢猛烈車流回堵

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

佳世達跨入聲學領域 將砸32億元入股東科完成「視聽合一」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達集團。圖／聯合報系資料照片
佳世達集團。圖／聯合報系資料照片

佳世達（2352）22日召開董事會，通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY（5225）約35%股權。藉此投資案，佳世達跨入聲學高價值產業鏈，同時結合智慧製造及高階影像市場的優勢，攜手東科拓展聲學與高階影音市場，強化視聽合一與身歷其境的沉浸式體驗。

本投資案將向經濟部投資審議司申報，以取得其投資許可，本交易完成後，預計取得東科27,956,600股普通股，總投資金額約為新台幣32億元之等值美金，持股比例約35%。

佳世達董事長陳其宏表示，此次投資是完善集團「視聽合一」的關鍵拼圖。藉由既有的影像優勢，結合東科的專業聲學能力，可精準駕馭音場，讓動作片的爆炸衝擊感或演奏會的臨場包圍感等影音完美呈現。未來，將再整合AI賦能，並延伸至助聽器等健康照護應用，持續提升集團影音布局的精度與廣度。

東科為全球領先影音揚聲器系統製造商，具備50年聲學的卓越經驗。專注於聲學模組、喇叭單體、音訊系統以至智慧音箱、智慧穿戴等的研發和製造，擁有200多位聲學、電子、軟硬體及系統等專業工程師，提供世界一流的聲學技術解決方案。

佳世達

延伸閱讀

佳世達晚上八點將召開重訊記者會

【重磅快評】台美關稅底定 台灣用產業鏈外移讓川普開心

透過沉浸式體驗思索生命意義 河床《之間》 獲XRMust Awards 五項大獎

台積電赴美投資案 被加碼到2000億美元？經濟部長回應了

相關新聞

佳世達跨入聲學領域 將砸32億元入股東科完成「視聽合一」

佳世達（2352）22日召開董事會，通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY（5225）約35%股權。藉此投資...

佳世達晚上八點將召開重訊記者會

佳世達（2352）將於22日晚上八點召開重訊記者會，由財務長洪秋金、企業公關室公關長陳雅蘭說明董事會重大決議。

啟碁搭低軌衛星及800G交換器順風車 股價連漲三根

網通大廠啟碁（6285）近期搭上低軌衛星題材，加上產品結構質變，轉向800G高階交換器及光纖產品，推升股價連漲三個交易日...

光寶科每股54元收購宇智 雙雙漲停鎖死、宇智排隊買單竟逾11萬張

電源大廠光寶科（2301）宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智（6470）已發行普通股，最高收購量可達100%（約3.7...

光寶出手收購宇智網通秒漲停亮燈 下個併購版圖鎖定伺服器機櫃

電源供應器大廠光寶（2301）宣布20億元公開收購宇智網通（6470），每股收購價54元，溢價19%，要補足5G技術中固...

外資「首選」調升目標價 台達電股價邁向漲停板再創新高

美系大行調高台達電（2308）目標，重申「首選」，上修2026、2027年每股純益至36.6/53.5，以明年31xPE...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。