研華衝刺邊緣AI應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦龍頭研華（2395）嵌入式事業群總經理張家豪昨（22）日表示，AI產業下一階段發展將邁向物理AI（Physical AI），邊緣AI在物理AI時代扮演重要角色。

法人看好，研華邊緣AI比重正持續提升，將搭上物理AI熱潮，成為帶動2026年營收增長主要引擎之一。

張家豪昨日受邀出席媒體舉辦的論壇發表演講時指出，根據研調機構報告，預計到2034年全球邊緣AI市場規模高達2,000億美元，市場龐大，驅動的引擎就是AI落地到產業現場。

張家豪分析，三年多前生成式AI「ChatGPT」問世，帶動雲端AI蓬勃發展，而再往下一層，就是AI算力要落地到各產業現場，邊緣AI在此扮演重要角色，而再往下一層則是物理AI，如自主移動機器人（AMR）、人形機器人感知決策情境，或是在醫療場域，人與AI如何協作。

研華近年加大力度衝刺邊緣AI業務，2024年營收占比9.4%，到2025年第3季已達17%，呈現翻倍增長態勢。

研華預計，2026年中旬邊緣AI業務比重將達25%，全年有機會來到30%。

