廣宇雙引擎點火 營運衝

鴻海集團旗下線束廠廣宇（2328）雙喜臨門，董事長李光曜昨（22）日表示，旗下AI伺服器相關產品開始放量、軸向電機產品也開始陸續貢獻營收，展望正向，機器人布局也持續邁步，目標2030年取得全球人形機器人5%以上市占率。

他強調，廣宇目標2030年機器人與相關新業務將貢獻逾50%營收與獲利，並在機器人整體成本結構中供應25%至50%的零組件，成為後續重要的成長動力來源。法人看好，廣宇轉型效益發酵，每年營收可維持平均20%以上的成長率。

廣宇衝刺機器人，母公司鴻海力挺，日前攜手合計注資3,200萬歐元（約新台幣12億元），投資比利時新創公司Magnax BV，共取得52%股權，藉此擴大機器人相關技術量能，優化產品組合並提高獲利。

李光曜透露，藉由此次投資，廣宇取得Magnax的無軛軸向磁通電機（AFM）專利技術，相關併購案已完成，廣宇獲得新世代電機技術，以及發展人形機器人業務的核心資產，確立公司在鴻海集團機器人發展藍圖中的關鍵定位，廣宇將從精密零組件製造商，成功轉型為「以關鍵零組件模組為基礎的平台型企業」的重要里程碑。

李光曜指出，機器人需要出海口，廣宇與鴻海都需要非常多的人形機器人，整個集團高達100萬名員工，都是出海口，並要求大量具有品質的工業用人形機器人。例如鴻海的關燈工廠是廣宇的出海口與機會。

李光曜指出，Magnax的IP是全球第二，它的軸向電機可以應用在工業上，並節電30%到50%，2026年將在中國大陸建立工廠生產軸向電機，2026年若腳步快一點，得到認證後，就可以看到綜效，營收應該會在2027年顯著成長。

一旦生產順利，將利用馬來西亞與泰國廠生產，然後外銷到歐美市場。