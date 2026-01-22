面對PC缺料潮 仁寶準備好了

經濟日報／ 記者蘇嘉維秦鈺翔／台北報導

PC零組件全面缺料、漲價風暴來襲，仁寶（2324）總經理Anthony Peter Bonadero昨（22）日指出，記憶體面臨前所未有的超級循環潮，預期短缺狀況至少延續到2027年，雖對消費性市場會有所衝擊，目前仍在可控範圍之內，仁寶在筆電今年出貨表現可望優於市場平均。

目前記憶體、被動元件及PCB等電子零組件從去年開始醞釀缺貨及漲價潮，記憶體漲價幅度最為驚人。Anthony Peter Bonadero表示，缺料問題確實影響消費性市場，記憶體缺貨情況至少延續到2027年，甚至到2028年。

Anthony Peter Bonadero解釋，DRAM缺貨主要來自全球三大原廠全面轉攻HBM及企業用DRAM等高階產品，後續輝達Rubin新平台對HBM、LPDDR5的DRAM需求還會更高。

Anthony Peter Bonadero指出，仁寶在去年就觀察到這波零組件缺貨潮，提前做好布局，出貨不會受到影響，筆電出貨表現將有望優於全球產業平均水準。

記憶體 市場 仁寶

延伸閱讀

影／仁寶2026爆炸性成長 陳瑞聰：盼最短時間重返兆元企業

記憶體狂飆掀漲價潮 製造商陷兩難？2026智慧手機與PC需求恐萎縮

擁龐大低價庫存的記憶體股：至上

謝金河點名記憶體掀浪…南亞科、旺宏、群聯全被喊到！網怒：閉嘴啦

相關新聞

佳世達跨入聲學領域 將砸32億元入股東科完成「視聽合一」

佳世達（2352）22日召開董事會，通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY（5225）約35%股權。藉此投資...

外資升台達電目標價 喊到1,638元

台達電股價昨（22）日亮燈漲停收1,245元，創下歷史新高，市值攀上3.23兆元，超越鴻海的3.12兆元，位列上市櫃公司...

仁寶AI迎爆發性成長 董座喊重返兆元企業 美國新廠第2季量產

仁寶（2324）AI伺服器布局有成，董事長陳瑞聰喊出今年AI伺服器出貨將迎來「爆發性成長」，主要動能來自於美國德州新廠今...

面對PC缺料潮 仁寶準備好了

PC零組件全面缺料、漲價風暴來襲，仁寶（2324）總經理Anthony Peter Bonadero昨（22）日指出，記...

廣宇雙引擎點火 營運衝

鴻海集團旗下線束廠廣宇（2328）雙喜臨門，董事長李光曜昨（22）日表示，旗下AI伺服器相關產品開始放量、軸向電機產品也...

緯創台美擴產 追加資本支出

緯創（3231）持續衝刺台美布局，公司昨（22）日公告，董事會決議於上限89.54億元的額度內，追加投資於購置新竹廠區機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。