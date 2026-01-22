面對PC缺料潮 仁寶準備好了

PC零組件全面缺料、漲價風暴來襲，仁寶（2324）總經理Anthony Peter Bonadero昨（22）日指出，記憶體面臨前所未有的超級循環潮，預期短缺狀況至少延續到2027年，雖對消費性市場會有所衝擊，目前仍在可控範圍之內，仁寶在筆電今年出貨表現可望優於市場平均。

目前記憶體、被動元件及PCB等電子零組件從去年開始醞釀缺貨及漲價潮，記憶體漲價幅度最為驚人。Anthony Peter Bonadero表示，缺料問題確實影響消費性市場，記憶體缺貨情況至少延續到2027年，甚至到2028年。

Anthony Peter Bonadero解釋，DRAM缺貨主要來自全球三大原廠全面轉攻HBM及企業用DRAM等高階產品，後續輝達Rubin新平台對HBM、LPDDR5的DRAM需求還會更高。

Anthony Peter Bonadero指出，仁寶在去年就觀察到這波零組件缺貨潮，提前做好布局，出貨不會受到影響，筆電出貨表現將有望優於全球產業平均水準。