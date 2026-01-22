仁寶AI迎爆發性成長 董座喊重返兆元企業 美國新廠第2季量產

經濟日報／ 記者蘇嘉維秦鈺翔／台北報導
仁寶董事長陳瑞聰。 記者林澔一／攝影
仁寶董事長陳瑞聰。 記者林澔一／攝影

仁寶（2324）AI伺服器布局有成，董事長陳瑞聰喊出今年AI伺服器出貨將迎來「爆發性成長」，主要動能來自於美國德州新廠今年第2季量產，L10、L11的AI伺服器將開始出貨，預計AI伺服器將占整體伺服器營收比重高達八成。陳瑞聰更宣示，會在最短時間重返兆元營收企業地位。

仁寶昨（22）日舉行旺年會。回顧2025年營運表現及展望今年，陳瑞聰表示，去年全年合併營收年減16.8％至7,575.13億元，相比2021年的1.24兆元減少很多，近四年營運轉型，逐步將低毛利、低獲利的純代工產品調整營運組合，現在AI相關硬體、軟體及AI中心等營運逐步完成布局，去年業績將是近年谷底。

展望今年前景，陳瑞聰說，去年投入五億美元在美國擴產，預計今年第2季可量產，AI伺服器出貨規格是較高價的L10、L11，今年AI伺服器出貨動能將爆發性成長，AI伺服器占伺服器整體營收比重上看八成左右水準。

仁寶總經理Anthony Peter Bonadero表示，去年宣布五億美元的美國新廠布局後，接到許多客戶致電要求新產能，除了美國德州的L10、L11產能規劃之外，未來不排除持續在美國、墨西哥擴增新產能；台灣、越南廠新增SMT產能，台灣更將擴增液態冷卻新產能，繼續衝刺AI相關市場商機。

展望今年筆電市場，陳瑞聰說，雖然有記憶體缺料影響，市場需求預期將呈現低個位數衰退，但仁寶今年筆電出貨量有望持平，甚至是小幅成長，搭上AI PC浪潮。

AI浪潮來襲，仁寶在代工領域布局相對同業較慢，陳瑞聰坦言「壓力一直都很大、心情也非常沉重」。為了加速轉型跨入AI世代，仁寶推動管理團隊年輕化，全面導入AI應用，公司自動化、品管及成本控制採購都開始整合AI，加上拓展AI伺服器、AI PC及AI邊緣裝置等產品線，未來將脫胎換骨。

佳世達跨入聲學領域 將砸32億元入股東科完成「視聽合一」

佳世達（2352）22日召開董事會，通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY（5225）約35%股權。藉此投資...

外資升台達電目標價 喊到1,638元

台達電股價昨（22）日亮燈漲停收1,245元，創下歷史新高，市值攀上3.23兆元，超越鴻海的3.12兆元，位列上市櫃公司...

面對PC缺料潮 仁寶準備好了

PC零組件全面缺料、漲價風暴來襲，仁寶（2324）總經理Anthony Peter Bonadero昨（22）日指出，記...

廣宇雙引擎點火 營運衝

鴻海集團旗下線束廠廣宇（2328）雙喜臨門，董事長李光曜昨（22）日表示，旗下AI伺服器相關產品開始放量、軸向電機產品也...

緯創台美擴產 追加資本支出

緯創（3231）持續衝刺台美布局，公司昨（22）日公告，董事會決議於上限89.54億元的額度內，追加投資於購置新竹廠區機...

