佳世達晚上八點將召開重訊記者會

佳世達（2352）將於22日晚上八點召開重訊記者會，由財務長洪秋金、企業公關室公關長陳雅蘭說明董事會重大決議。

在基本面部分，佳世達2025年12月營收為190.28億元，月增16.43%、年增0.88%；佳世達2025年第4季營收524.6億元，與上季大致持平，年減3.03%；累計佳世達2025全年營收為2,082億元，年增3.24%。

佳世達指出，各事業12月表現均較11月增長，其中又以高附加價值事業營運表現更佳，網通、醫療、智能方案事業的12月營收、第4季營收、全年營收，都較前一年度同期成長。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前預估，2026年營收將優於2025年，同時獲利方面也要大幅度提升。