快訊

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

亞力自結12月稅後純益1.44億元、年增45％ 單月EPS 0.53元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

亞力（1514）22日公告最新一月自結數，12月稅後純益1.44億元，年增45.45%；每股稅後純益0.53元。

AI產業熱爆，帶動電力設備需求攀升，近期連台積電董事長魏哲家都罕見擔憂未來的電力需求，業界表示，尤其在半導體赴美擴廠下，將對變壓器等電力設備帶來強勁的需求，而過去已經打入供應鏈的台廠受惠幅度更大，其中，亞力是台積電主要的重電設備供應商之一，長期供應模塑型變壓器、配電盤及電力電子產品。

亞力表示，半導體產業海內外擴建新廠，都讓訂單持續增加，範圍涵蓋美國、日本、新加坡等國家。此外，隨著台積電擴大赴美投資，亞力也跟隨其步伐赴海外設點也跟隨其步伐赴海外設點，就近服務客戶，並持續爭取相關重電設備訂單。

法人指出，AI資料中心使得美國電網進入超級周期，加上機構預估到2030年美國資料中心電力需求複合年均增長率達23%，以美國電力公用事業資本支出規劃來看，2025-2030年約當投入1.4兆美元，每年約當創造1,400億美元電網商機。

此外，國內的台電強韌電網計畫也不容小覷，法人指出，去年因缺工使得台電土建進度遞延，但隨著問題改善下，2027年到2028年將進入強韌電網計畫的認列高峰，重電族群可望全面受惠。

台積電 美國

延伸閱讀

台積電工安事故後強化管理 將成立半導體營建安全協會

昇達科第四季營收創高 全年EPS達7.83元

與台積電一同成長的封測股─精材

南亞、華新 權證挑中長天期

相關新聞

啟碁搭低軌衛星及800G交換器順風車 股價連漲三根

網通大廠啟碁（6285）近期搭上低軌衛星題材，加上產品結構質變，轉向800G高階交換器及光纖產品，推升股價連漲三個交易日...

光寶科每股54元收購宇智 雙雙漲停鎖死、宇智排隊買單竟逾11萬張

電源大廠光寶科（2301）宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智（6470）已發行普通股，最高收購量可達100%（約3.7...

光寶出手收購宇智網通秒漲停亮燈 下個併購版圖鎖定伺服器機櫃

電源供應器大廠光寶（2301）宣布20億元公開收購宇智網通（6470），每股收購價54元，溢價19%，要補足5G技術中固...

外資「首選」調升目標價 台達電股價邁向漲停板再創新高

美系大行調高台達電（2308）目標，重申「首選」，上修2026、2027年每股純益至36.6/53.5，以明年31xPE...

光寶科宣布收購 宇智亮燈漲停

光寶科（2301）21日舉行重訊，將公開收購宇智（6470）。美系大行認為這次交易估值約為2025年的13xPE（～產業...

光寶科以每股54元收購宇智 溢價19%

電源大廠光寶科昨（21）日宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智已發行普通股，若以宇智21日收盤價45.35元計算，本次收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。