亞力自結12月稅後純益1.44億元、年增45％ 單月EPS 0.53元

亞力（1514）22日公告最新一月自結數，12月稅後純益1.44億元，年增45.45%；每股稅後純益0.53元。

AI產業熱爆，帶動電力設備需求攀升，近期連台積電董事長魏哲家都罕見擔憂未來的電力需求，業界表示，尤其在半導體赴美擴廠下，將對變壓器等電力設備帶來強勁的需求，而過去已經打入供應鏈的台廠受惠幅度更大，其中，亞力是台積電主要的重電設備供應商之一，長期供應模塑型變壓器、配電盤及電力電子產品。

亞力表示，半導體產業海內外擴建新廠，都讓訂單持續增加，範圍涵蓋美國、日本、新加坡等國家。此外，隨著台積電擴大赴美投資，亞力也跟隨其步伐赴海外設點也跟隨其步伐赴海外設點，就近服務客戶，並持續爭取相關重電設備訂單。

法人指出，AI資料中心使得美國電網進入超級周期，加上機構預估到2030年美國資料中心電力需求複合年均增長率達23%，以美國電力公用事業資本支出規劃來看，2025-2030年約當投入1.4兆美元，每年約當創造1,400億美元電網商機。

此外，國內的台電強韌電網計畫也不容小覷，法人指出，去年因缺工使得台電土建進度遞延，但隨著問題改善下，2027年到2028年將進入強韌電網計畫的認列高峰，重電族群可望全面受惠。