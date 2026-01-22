瑞軒自結去年12月 EPS 0.09元

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

瑞軒（2489）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，22日應主管機關要求公布相關財務業務等重大訊息，2025年12月合併營收18.6億元，年減5%。稅後純益5,500萬元，年減39%；單月每股稅後純益0.09元。

瑞軒21日舉行年終旺年會，成立31周年的瑞軒祭出31萬元首獎，並新增「老朋友獎」讓年資屆滿五年的員工，有機會參與抽10萬元現金大獎。瑞軒2025年在對等關稅及中國大陸市場內捲的干擾下，營運表現雖然不如預期，但仍然交出年成長的不錯成績。因此，今年的尾牙總獎項，首度達到破千萬元的紀錄。

瑞軒表示，近年逐步展現轉型成果，在積極優化產品組合下，去年毛利率已提升至10%以上，這與導入AI於電視及監視器產線自動化有關。展望2026年，可望在喜迎世界盃足球賽事帶動顯示產品銷售成增長，估年營收可達雙位數成長。

瑞軒22日股價開盤即衝上漲停鎖死，終場上漲2.1元，成交量3.2萬餘張，收23.15元。相較於元月15日的收盤價16.3元，近五個交易日帶量交出逾42%的漲幅。

相關新聞

啟碁搭低軌衛星及800G交換器順風車 股價連漲三根

網通大廠啟碁（6285）近期搭上低軌衛星題材，加上產品結構質變，轉向800G高階交換器及光纖產品，推升股價連漲三個交易日...

光寶科每股54元收購宇智 雙雙漲停鎖死、宇智排隊買單竟逾11萬張

電源大廠光寶科（2301）宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智（6470）已發行普通股，最高收購量可達100%（約3.7...

光寶出手收購宇智網通秒漲停亮燈 下個併購版圖鎖定伺服器機櫃

電源供應器大廠光寶（2301）宣布20億元公開收購宇智網通（6470），每股收購價54元，溢價19%，要補足5G技術中固...

外資「首選」調升目標價 台達電股價邁向漲停板再創新高

美系大行調高台達電（2308）目標，重申「首選」，上修2026、2027年每股純益至36.6/53.5，以明年31xPE...

光寶科宣布收購 宇智亮燈漲停

光寶科（2301）21日舉行重訊，將公開收購宇智（6470）。美系大行認為這次交易估值約為2025年的13xPE（～產業...

光寶科以每股54元收購宇智 溢價19%

電源大廠光寶科昨（21）日宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智已發行普通股，若以宇智21日收盤價45.35元計算，本次收...

