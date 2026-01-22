瑞軒自結去年12月 EPS 0.09元

瑞軒（2489）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，22日應主管機關要求公布相關財務業務等重大訊息，2025年12月合併營收18.6億元，年減5%。稅後純益5,500萬元，年減39%；單月每股稅後純益0.09元。

瑞軒21日舉行年終旺年會，成立31周年的瑞軒祭出31萬元首獎，並新增「老朋友獎」讓年資屆滿五年的員工，有機會參與抽10萬元現金大獎。瑞軒2025年在對等關稅及中國大陸市場內捲的干擾下，營運表現雖然不如預期，但仍然交出年成長的不錯成績。因此，今年的尾牙總獎項，首度達到破千萬元的紀錄。

瑞軒表示，近年逐步展現轉型成果，在積極優化產品組合下，去年毛利率已提升至10%以上，這與導入AI於電視及監視器產線自動化有關。展望2026年，可望在喜迎世界盃足球賽事帶動顯示產品銷售成增長，估年營收可達雙位數成長。

瑞軒22日股價開盤即衝上漲停鎖死，終場上漲2.1元，成交量3.2萬餘張，收23.15元。相較於元月15日的收盤價16.3元，近五個交易日帶量交出逾42%的漲幅。