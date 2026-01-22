快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

啟碁搭低軌衛星及800G交換器順風車 股價連漲三根

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
啟碁股價連漲三天，今日再度登上漲停。手機截圖
啟碁股價連漲三天，今日再度登上漲停。手機截圖

網通大廠啟碁（6285）近期搭上低軌衛星題材，加上產品結構質變，轉向800G高階交換器及光纖產品，推升股價連漲三個交易日，今日再度登上漲停，股價來到141元。

法人報告指出，2025年第4季毛利率及獲利均優於預期。

法人表示，2025年產品組合為 Automotive 32%、Networking51%、Connected Home 17%。

雖然2026年面對記憶體逆風，法人表示，啟碁 2026 年在網通產品雖將受到記憶體價格提高所影響，但其車用產品與低軌道衛星相關業務受記憶體價格影響較低，低軌道衛星產品動能維持強勁。

法人認為，營收規模放大亦有利於毛利率向上，2026年全年營收至1,243 億元，年增 12.7%，毛利率預期為 13.1%，每股純益可望達8.97元，年增 40%。

法人更看好，啟碁產品結構將出現質變，將自傳統無線網路產品供應商轉型至更高階產品，其中包括美系交換器領導廠商的企業用 800GbE 高階交換器產品將於2026年第3季開始出貨，上看營收比重上看5%，此外，美系光通訊領導廠商之 OCS（Optical Circuit Switching）將於 2027 年開始貢獻營收。

法人認為，啟碁產品結構已出現轉變，電信產品占比將逐漸降低，將本益比自 15 倍提升至交換器代工廠商的20 倍，並將評等調升至「增加持股」，與 2026 年每股純益換算，得出目標價為 180 元。

營收 啟碁

延伸閱讀

謝金河點名記憶體掀浪…南亞科、旺宏、群聯全被喊到！網怒：閉嘴啦

這 ETF 擁記憶體三成 規模三周不到暴衝60%

SpaceX擴大下單台鏈 低調訪台鎖定昇達科、華通

星鏈在台落地服務 .卡在法規

相關新聞

啟碁搭低軌衛星及800G交換器順風車 股價連漲三根

網通大廠啟碁（6285）近期搭上低軌衛星題材，加上產品結構質變，轉向800G高階交換器及光纖產品，推升股價連漲三個交易日...

光寶科每股54元收購宇智 雙雙漲停鎖死、宇智排隊買單竟逾11萬張

電源大廠光寶科（2301）宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智（6470）已發行普通股，最高收購量可達100%（約3.7...

光寶出手收購宇智網通秒漲停亮燈 下個併購版圖鎖定伺服器機櫃

電源供應器大廠光寶（2301）宣布20億元公開收購宇智網通（6470），每股收購價54元，溢價19%，要補足5G技術中固...

外資「首選」調升目標價 台達電股價邁向漲停板再創新高

美系大行調高台達電（2308）目標，重申「首選」，上修2026、2027年每股純益至36.6/53.5，以明年31xPE...

光寶科宣布收購 宇智亮燈漲停

光寶科（2301）21日舉行重訊，將公開收購宇智（6470）。美系大行認為這次交易估值約為2025年的13xPE（～產業...

光寶科以每股54元收購宇智 溢價19%

電源大廠光寶科昨（21）日宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智已發行普通股，若以宇智21日收盤價45.35元計算，本次收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。