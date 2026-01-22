啟碁搭低軌衛星及800G交換器順風車 股價連漲三根

網通大廠啟碁（6285）近期搭上低軌衛星題材，加上產品結構質變，轉向800G高階交換器及光纖產品，推升股價連漲三個交易日，今日再度登上漲停，股價來到141元。

法人報告指出，2025年第4季毛利率及獲利均優於預期。

法人表示，2025年產品組合為 Automotive 32%、Networking51%、Connected Home 17%。

雖然2026年面對記憶體逆風，法人表示，啟碁 2026 年在網通產品雖將受到記憶體價格提高所影響，但其車用產品與低軌道衛星相關業務受記憶體價格影響較低，低軌道衛星產品動能維持強勁。

法人認為，營收規模放大亦有利於毛利率向上，2026年全年營收至1,243 億元，年增 12.7%，毛利率預期為 13.1%，每股純益可望達8.97元，年增 40%。

法人更看好，啟碁產品結構將出現質變，將自傳統無線網路產品供應商轉型至更高階產品，其中包括美系交換器領導廠商的企業用 800GbE 高階交換器產品將於2026年第3季開始出貨，上看營收比重上看5%，此外，美系光通訊領導廠商之 OCS（Optical Circuit Switching）將於 2027 年開始貢獻營收。

法人認為，啟碁產品結構已出現轉變，電信產品占比將逐漸降低，將本益比自 15 倍提升至交換器代工廠商的20 倍，並將評等調升至「增加持股」，與 2026 年每股純益換算，得出目標價為 180 元。