經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
左起光寶財務長林建忠、光寶總經理邱森彬、光寶智能生活應用事業部總經理江鴻翔。記者王郁倫／攝影
電源大廠光寶科（2301）宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智（6470）已發行普通股，最高收購量可達100%（約3.76萬張股票），兩家公司22日雙雙衝上漲停鎖死，宇智漲停及市價排隊買單竟超過11.6萬張，光寶科也有超過1.5萬張的漲停買單在排隊。

光寶科宣布收購宇智， 若以宇智21日收盤價45.35元計算，本次收購案溢價幅度約19.1%，公開收購期間為1月23日至3月12日；光寶科預定最低收購數量為宇智已發行股份20%（約7,538張股票），最高收購量則可達100%（約3.76萬張股票）；若以每股54元計算，光寶科收購金額範圍估計將落在4.07億元至20.3億元。

光寶科22日以166元開高，盤中衝達漲停177元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.5萬張；宇智跳空以漲停49.85元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過11.6萬張。

光寶科表示，透過與宇智結盟，將整合雙方產品線與資源，未來光寶將持續強化市場競爭力與成長韌性，掌握新世代網路基礎建設所帶動的長期商機，且及早布局網路創新、AI應用和邊緣運算加速發展所帶來的市場機會。

光寶科 漲停

相關新聞

啟碁搭低軌衛星及800G交換器順風車 股價連漲三根

網通大廠啟碁（6285）近期搭上低軌衛星題材，加上產品結構質變，轉向800G高階交換器及光纖產品，推升股價連漲三個交易日...

光寶科每股54元收購宇智 雙雙漲停鎖死、宇智排隊買單竟逾11萬張

電源大廠光寶科（2301）宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智（6470）已發行普通股，最高收購量可達100%（約3.7...

光寶出手收購宇智網通秒漲停亮燈 下個併購版圖鎖定伺服器機櫃

電源供應器大廠光寶（2301）宣布20億元公開收購宇智網通（6470），每股收購價54元，溢價19%，要補足5G技術中固...

外資「首選」調升目標價 台達電股價邁向漲停板再創新高

美系大行調高台達電（2308）目標，重申「首選」，上修2026、2027年每股純益至36.6/53.5，以明年31xPE...

光寶科宣布收購 宇智亮燈漲停

光寶科（2301）21日舉行重訊，將公開收購宇智（6470）。美系大行認為這次交易估值約為2025年的13xPE（～產業...

光寶科以每股54元收購宇智 溢價19%

電源大廠光寶科昨（21）日宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智已發行普通股，若以宇智21日收盤價45.35元計算，本次收...

