光寶科每股54元收購宇智 雙雙漲停鎖死、宇智排隊買單竟逾11萬張

電源大廠光寶科（2301）宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智（6470）已發行普通股，最高收購量可達100%（約3.76萬張股票），兩家公司22日雙雙衝上漲停鎖死，宇智漲停及市價排隊買單竟超過11.6萬張，光寶科也有超過1.5萬張的漲停買單在排隊。

光寶科宣布收購宇智， 若以宇智21日收盤價45.35元計算，本次收購案溢價幅度約19.1%，公開收購期間為1月23日至3月12日；光寶科預定最低收購數量為宇智已發行股份20%（約7,538張股票），最高收購量則可達100%（約3.76萬張股票）；若以每股54元計算，光寶科收購金額範圍估計將落在4.07億元至20.3億元。

光寶科22日以166元開高，盤中衝達漲停177元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.5萬張；宇智跳空以漲停49.85元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過11.6萬張。

光寶科表示，透過與宇智結盟，將整合雙方產品線與資源，未來光寶將持續強化市場競爭力與成長韌性，掌握新世代網路基礎建設所帶動的長期商機，且及早布局網路創新、AI應用和邊緣運算加速發展所帶來的市場機會。