黃仁勳指 AI 需要更多能源 華城再創新高價

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，為了發展AI，市場大量投資在能源和晶片，這是在建構必要的基礎建設，才能支持AI應用層的發展。黃仁勳強調，投資規模還不夠，需要更多能源和電力。重電股王華城（1519）自2024年7月飆至1,030元新高後，22日再創下新高，一度漲至1,095元，盤中漲幅逾5%；士電（1503）漲停亮燈、中興電（1513）、東元（1504）漲幅逾4%。

黃仁勳周三在達沃斯和世界經濟論壇和貝萊德（BlackRock）執行長芬克對談，澄清對AI的高昂資本支出並不是泡沫，「這些投資之所以龐大，是因為我們必須先為所有 AI 應用層建構必要的基礎建設。」黃仁勳表示，AI產業鏈最底層是能源，中層為晶片、雲端基礎建設和模型，最頂層則是應用程式。

黃仁勳表示，AI絕非泡沫，而是一個正從根基建起的新興產業。如果AI是泡沫，那麼輝達 GPU的算力租賃現貨價格不會持續攀升；在企業採用方面，禮來（Eli Lilly）也正將資金從傳統實驗室轉向 AI 超級運算。

黃仁說勳，有數兆美元的基礎建設正待開發，但目前全球「僅投入了幾千億美元而已」。他強調，還需要更多能源和電力。

電力供應相關類股22日都大漲，電源龍頭台達電（2308）開高走高衝上漲停1,245元， 寫歷史新高，市值超過鴻海（2317）；電線電纜股中大亞（1609）、榮星（1617）盤中漲停，新上市大東電大漲逾50%；重電股王華城再刷歷史新高，一度衝上1,095元，士電攻漲停，中興電、東元盤中漲幅逾4%。

華城去年底獲得「星際之門」計畫約20億元變壓器訂單，成為第一家獲得星門計劃訂單之台廠。華城表示，目前正在洽談第二期訂單，此外，今年AI資料中心變壓器占比將提升至10%以上，相關訂單達120億元，規劃出貨至2028年。

法人表示，先擁有算力者優勢愈大，在算力投資競賽中使營運商對交期的要求高，客戶願意付好的價格，意味著毛利率相對更高，且目前客戶傾向使用既有供應商，台美關稅降至15％，更增添華城利多。

