光寶出手收購宇智網通秒漲停亮燈 下個併購版圖鎖定伺服器機櫃

電源供應器大廠光寶（2301）宣布20億元公開收購宇智網通（6470），每股收購價54元，溢價19%，要補足5G技術中固定無線接入FWA版圖，取得北美電信商及設備商Ericsson等合作契機，總經理邱森彬表示，公司發展已至「去蕪存菁」階段，不能光靠有機成長，會持續併購以維持穩定成長，伺服器機櫃及散熱都是收購鎖定標的。

光寶宣布1月23日起至3月12日止，將公開收購上櫃公司宇智網通，目標20%最低收購量，最高目標100%收購，邱森彬表示，跟公開收購宇智規劃談了1年，董監事持股7%將會應賣，預估將以自有資金收購即可，未來即便100%收購也將維持宇智獨立運作。受到價差很大激勵，宇智22日股價漲停。

光寶智能生活應用事業部包含網通跟安防業務，2025年營收140億元，其中網通部分近100億元，成長緩慢，主要成長來自安防業務，透過併購宇智後，網通業務可以補上20億元營收，換言之，2026年收購效益帶動網通業務版圖從100億元提高至120億元，智能生活應用事業部業績將從160億元起跳。

智能生活應用事業部總經理江鴻翔表示，光寶本身原有的優勢在於戶外5G小基站RU設備，2025年才跟NVIDIA合作AI RAN的5G分拆式小基站(O-RU)，而被收購方（宇智）專精於FWA 設備跟路由器，客戶集中北美市場電信跟設備商，包括打入T Mobile通路及取得Ericsson訂單，邱森彬表示若收購成功則版圖已經完整，後續網通沒有進一步收購需求。

FWA產業年成長性約15~20%，但宇智年營收多年在20億元上下苦無突破，2025年更處於營收成長，但獲利衰退的局面，雙方透過此次合作期望擴大新成長動能。根據先前宇智法說會揭露資訊，公司已經拿下北美路由器客戶大單，光寶若成功與宇智合作，雙方客戶重疊不高，期望能交叉銷售擴大業務版圖。

邱森彬表示，公司單靠有機成長不夠，故持續將併購作為成長動能之一，此次收購案評估過程嚴謹且漫長，通常需觀察2-3年，評估期至少1年，因為十分重視與標的公司的文化磨合，若網通成功完成收購，未來在伺服器機櫃、散熱及光電等領域還會繼續搜尋適合標的，但不太會做零組件整合併購。

光寶AI DC電源業務去年交出高成長表現，營收年增率70%，邱森彬表示今年也期望有相同成長期待。