光寶科以每股54元收購宇智 溢價19%
電源大廠光寶科（2301）昨（21）日宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智已發行普通股，若以宇智21日收盤價45.35元計算，本次收購案溢價幅度約19.1%，公開收購期間為1月23日至3月12日。
光寶科預定最低收購數量為宇智已發行股份20%（約7,538張股票），最高收購量則可達100%（約3.76萬張股票），以每股54元計算的話，光寶科收購金額範圍估計將落在4.07億元至20.3億元，雙方藉此結盟方式，整合彼此資源與團隊，布局全球5G與AI市場。
光寶董事長宋明峰表示，透過與宇智結盟，整合雙方產品線與資源，公司將持續強化市場競爭力與成長韌性，掌握新世代網路基礎建設所帶動的長期商機，並且及早布局網路創新、AI應用和邊緣運算加速發展所帶來的市場機會。
