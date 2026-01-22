友訊遭孟買海關罰款

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通品牌友訊科技（2332）代子公司D-Link（India）Ltd.公告，因短付關稅，受孟買海關專員辦公室裁罰。海關目前提出罰款與罰金共計約3,457萬印度盧比（約新台幣約1,201萬元）。友訊強調，正與法律顧問共同審閱相關裁決命令，評估後續因應方案。

友訊說明，孟買海關指子公司未將支付給母公司的權利金（Royalty）計入完稅價格（Assessable Value），導致海關關稅短付。但對於印度子公司進口貨物時，支付給母公司之商標權利金（Royalty）是否應計入關稅完稅價格（Assessable Value），官方與印度子公司委請之專業顧問團隊在稅務法令適用及事實認定上存在見解歧異。

