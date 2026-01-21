瑞軒2026年業績拚增雙位數

瑞軒（2489）總經理吳旭軒昨（21）日表示，瑞軒近年逐步展現轉型成果，積極優化產品組合，去年毛利率已提升至10%以上，主要是在電視及監視器產線自動化導入AI技術有關。2026年喜迎世界盃足球賽事帶動顯示產品銷售成長，估年營收可達雙位數成長。

瑞軒昨天舉行年終旺年會，因成立31周年、祭出31萬元首獎，年資滿五年的員工也有機會抽10萬元現金大獎。吳旭軒表示，2025年在對等關稅及中國大陸市場內捲的干擾下，營運表現不如預期，但仍然交出年成長的不錯成績。今年的尾牙總獎項，首度達到破千萬元的紀錄。

瑞軒2025年全年合併營收246.25億元，年增5.9%，來到近九年新高。吳旭軒先前參加美國消費性電子展（CES 2026），指出現場兩大亮點是AI及機器人。

瑞軒在AI的著墨主要用於智慧工商導入AI自動化，在電視及監視器線產的自動化已達六成，這項成果展現在瑞軒的毛利率表現顯著提升。

至於機器人市場，瑞軒與早年投資及代工的日本寵物機器人公司雖已結束代工關係，但為瑞軒建立機器人製程的實績，將積極尋覓下階段代工合作夥伴，在機器人市場不缺席。

吳旭軒說，瑞軒為日本電視品牌廠JVC授權代工製造及台灣市場代理銷售已逾十年，2025年再取得全球電視第二大品牌海信的台灣代理銷售權，期望在台每年100萬至120萬台電視銷售市場，拿下十分之一市占率。

瑞軒2025年產品組合已較2024年同期顯著變化。整體來看，瑞軒去年已將非電視的高價值產品營收貢獻比重提升至83%。