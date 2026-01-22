大摩：TV 面板漲勢延續 看好友達優於群創

國際運動賽事即將來臨，受惠回補庫存，摩根士丹利（大摩）證券解析，電視面板漲勢可望延續數月、監視器面板持平、筆電面板則小幅下滑。不過台灣面板股近期股價已提前反映利多，留意投資風險報酬吸引力恐逐步下降。台廠中，大摩看好友達（2409）優於群創。

2026年1月TFT-LCD面板價格走勢大致符合預期。大摩指出，1月電視面板價格稍微走揚，月增約1%。其中32吋、43吋、55吋、65吋電視面板價格分別月增3%、2%、1%、1%，75吋持平，走勢大致符合預期。

大摩科技產業分析師楊泓極分析，首先，此波漲勢主要反映電視品牌廠提前因應2026年上半年大型體育賽事行銷檔期，包括2月冬奧及6至7月世界盃，提前回補庫存所致，因此在備貨動能帶動下，電視面板出貨可望集中今年上半年，價格具支撐。

第二，楊泓極表示，供應端紀律可望持續維持，主要面板廠仍依訂單動能彈性調整產出。調查顯示，包括京東方、華星光電及惠科等中國大陸面板廠，規劃2月農曆春節期間，對8.5代與10.5代電視面板產線進行為期五至八天年度例行維修，短期將影響供給。

因此，2026年第1季產業平均產能利用率，預估將自2025年第4季的80%至85%小幅下滑至約80%。供給受控、需求支撐，預期電視面板價格仍有2%至3%的季增空間。另外，1月IT面板價格走勢相對穩定，監視器面板價格與上月持平，筆電面板價格小幅月減0.5%。