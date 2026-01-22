大摩：TV 面板漲勢延續 看好友達優於群創

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

國際運動賽事即將來臨，受惠回補庫存，摩根士丹利（大摩）證券解析，電視面板漲勢可望延續數月、監視器面板持平、筆電面板則小幅下滑。不過台灣面板股近期股價已提前反映利多，留意投資風險報酬吸引力恐逐步下降。台廠中，大摩看好友達（2409）優於群創。

2026年1月TFT-LCD面板價格走勢大致符合預期。大摩指出，1月電視面板價格稍微走揚，月增約1%。其中32吋、43吋、55吋、65吋電視面板價格分別月增3%、2%、1%、1%，75吋持平，走勢大致符合預期。

大摩科技產業分析師楊泓極分析，首先，此波漲勢主要反映電視品牌廠提前因應2026年上半年大型體育賽事行銷檔期，包括2月冬奧及6至7月世界盃，提前回補庫存所致，因此在備貨動能帶動下，電視面板出貨可望集中今年上半年，價格具支撐。

第二，楊泓極表示，供應端紀律可望持續維持，主要面板廠仍依訂單動能彈性調整產出。調查顯示，包括京東方、華星光電及惠科等中國大陸面板廠，規劃2月農曆春節期間，對8.5代與10.5代電視面板產線進行為期五至八天年度例行維修，短期將影響供給。

因此，2026年第1季產業平均產能利用率，預估將自2025年第4季的80%至85%小幅下滑至約80%。供給受控、需求支撐，預期電視面板價格仍有2%至3%的季增空間。另外，1月IT面板價格走勢相對穩定，監視器面板價格與上月持平，筆電面板價格小幅月減0.5%。

電視面板 大摩

延伸閱讀

大摩展望今年 權王台積電AI營收占比將倍增

大摩估首季iPhone出貨量淡季不淡 外資圈持續看好這六檔台股

大摩：記憶體缺口進一步擴大 上調五家目標價

外資不演了！台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

相關新聞

力積搶缺貨商機 展開DRAM製程精進計畫

晶圓代工廠力積電（6770）昨（21）日宣布，上周與美光簽訂合作意向書後，力積電隨即展開DRAM製程精進計畫，以回應下游...

光寶科以每股54元收購宇智 溢價19%

電源大廠光寶科昨（21）日宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智已發行普通股，若以宇智21日收盤價45.35元計算，本次收...

大摩：TV 面板漲勢延續 看好友達優於群創

國際運動賽事即將來臨，受惠回補庫存，摩根士丹利（大摩）證券解析，電視面板漲勢可望延續數月、監視器面板持平、筆電面板則小幅...

金寶切入AI 北美報捷

金寶（2312）集團轉型切入AI報捷，董事長許介立昨（21）日表示，結合金寶、康舒、泰金寶等集團企業，擴大進軍AI伺服器...

金寶搭上記憶體熱潮 產能擴增

記憶體市場需求大爆發，固態硬碟（SSD）模組成為市場炙手可熱商品，更掀起漲價商機，金寶（2312）SSD模組代工業務同樣...

康舒攻高階電源市場

電源供應器大廠康舒（6282）董事長許介立昨（21）日表示，公司歷經多年轉型後，去年總算邁出關鍵一步，今年持續聚焦AI資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。