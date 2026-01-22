聯發科2月4日法說 五點聚焦

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）昨（21）日公告，將於2月4日舉行法說會，市場聚焦上季財報與本季展望、智慧手機市場發展、記憶體缺貨大漲價影響、AI相關事業發展，以及特殊應用IC（ASIC）業務拓展狀況等五大議題。

聯發科去年業績達5,959.65億元，年增12.3％，創歷史新高，法人預期，今年業績將挑戰首度超越6,000億元大關。

聯發科是全球手機晶片出貨量龍頭，已連續21個季度、合計超過五年位居全球手機晶片出貨量第一寶座。該公司目前手機晶片業務仍占其過半業績，去年推出旗艦級天璣9500晶片，近期接力推出天璣9500s與天璣8500等兩款新晶片。

目前聯發科在中國大陸非蘋旗艦市場市占率不斷提升，已達36％。該公司在全球非蘋的非旗艦市場市占率已接近60％。

