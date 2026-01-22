電源供應器大廠康舒（6282）董事長許介立昨（21）日表示，公司歷經多年轉型後，去年總算邁出關鍵一步，今年持續聚焦AI資料中心市場，已攜手母公司金寶推出1MW高壓直流（HVDC）電源系統解決方案，將全面搶攻市場商機。

許介立昨天以金寶董事長暨康舒董座身分，出席金寶集團旺年會並受訪，釋出以訊息。

許介立指出，去年上半年歷經新台幣快速升值以及大環境動盪，加上消費性電子需求不振影響，導致康舒表現不如預期，所幸下半年及時調整腳步，積極強攻AI伺服器與AI資料中心市場，最終營收表現與前年度相當，今年將全力出擊，有信心AI營收比重從去年的二成擴大為三成。

許介立說，看好未來高階電源供應器及AI電源櫃需求將愈來愈強，康舒正投入大量資源開發高階電源產品，並與金寶積極合作，打造具備高功率密度與高度擴展性的HVDC電源系統，透過集團內部資源整合，卡位市場商機。

康舒並於旺年會現場展示最新1MW HVDC電源機櫃，對標80 PLUS最高效率的RUBY等級，整合100kW機架式電源與備援電池模組，並支援±400V或800V的HVDC輸出架構。

康舒指出，相較傳統50V供電架構，HVDC架構可有效降低轉換損耗、改善PUE表現並簡化散熱設計，為AI資料中心提供高可靠且高效率的電源解決方案。康舒正與金寶分工合作，由金寶承接HVDC電力系統的量產需求，透過金寶遍布全球的高度自動化製造產線，協助康舒將HVDC解決方案落地。