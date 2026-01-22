金寶搭上記憶體熱潮 產能擴增

經濟日報／ 記者蘇嘉維秦鈺翔／台北報導

記憶體市場需求大爆發，固態硬碟（SSD）模組成為市場炙手可熱商品，更掀起漲價商機，金寶（2312）SSD模組代工業務同樣感受到這波熱度，總經理陳威昌昨（21）日透露，記憶體客戶追單需求強勁，今年新擴增產能可望翻倍成長，新產能最快第3季到位，衝刺業績成長動能。

記憶體市場需求去年下半年開始逐步轉熱，從最上游晶圓製造到終端模組都掀起漲價潮，模組客戶不斷追加訂單，金寶在SSD模組代工市場耕耘已久，當前也成功拿下客戶新大單，讓金寶記憶體相關營運布局備受期待。

陳威昌表示，記憶體需求相當熱絡，金寶也感受到這波市場商機，為因應客戶追單強勁，金寶去年下半年即啟動擴產計畫，新產能將落腳泰國廠尚未啟用的三樓及四樓，客戶有望在今年上半年完成認證，新產能預計第3季開出，屆時SSD模組代工新產能將可望較去年倍數成長。

