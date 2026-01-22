金寶切入AI 北美報捷

金寶（2312）集團轉型切入AI報捷，董事長許介立昨（21）日表示，結合金寶、康舒、泰金寶等集團企業，擴大進軍AI伺服器市場，已打入北美雲端服務供應商（CSP）供應鏈，並提前布局新世代AI伺服器所需高壓直流（HVDC）整合解決方案。

金寶集團昨日舉行旺年會，許介立受訪，釋出以上訊息。他強調，推動集團從EMS晉升到ODM廠，全面轉型並搭上這波AI商機。

許介立說，今年首要目標是全力衝刺AI產品，並提供客戶正確及適當的AI解決方案，讓集團從過去以消費性電子產品為主力，轉朝更高規格的AI市場推進。

金寶總經理陳威昌指出，金寶經歷近年營運體質調整後，今年可望順利陸續開花結果。陳威昌並釋出金寶幾個好消息，首先是耕耘多時的行動收銀機已經獨家獲得泰國、巴西客戶訂單；其次，固態硬碟（SSD）模組及硬碟模組持續擴增產能。

另外，金寶與康舒的充電樁及高壓直流（HVDC）解決方案持續擴大，未來將瞄準AI伺服器客戶；最後，低軌衛星產品先前已經與美系客戶有過合作經驗，未來若客戶重新釋出訂單，金寶將能快速切入。

陳威昌強調，金寶正逐步調整產品組合，包含物聯網、舊款電源相關產品都將逐步淡出，有信心獲利優於去年。泰金寶今年同樣持續轉型升級。泰金寶總經理鄒孔訓表示，去年開始加大東南亞產能比重，同時調降中國大陸生產量能，讓生產成本架構更具競爭力，並成功延攬到許多新客戶，樂觀今年泰金寶營運加速成長。