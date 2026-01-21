台達電收盤創高、朝3兆市值挺進 挑戰鴻海市值二哥地位

台達電（2308）去年合併營收5,548.85億元，年增31.8%，改寫歷史新高，美系外資最新報告重申加碼評等，目標價由1,118元調高至1,400元；不畏台股21日重挫，台達電盤中衝達1,185元，終場收在1,135元，創歷史新高，市值2兆9,482億元，朝市值3兆元挺進，進逼鴻海（2317）市值二哥地位。

台達電21日以1,130元平盤開出，早盤一度下滑至1,115元， 之後反彈拉升，盤中衝達1,185元， 寫歷史新高， 市值3.08兆元，終場則是收在1,135元， 上漲5元，仍是收盤新高， 市值2兆9,482億元。

台達電去年12月合併營收536.86億元，為歷年最旺的12月，月增6.2%，年增38.6%；去年第4季合併營收1,616.13億元，季增7.5%，年增41.5%；去年全年合併營收5,548.85億元，年增31.8%，單季及全年營收同步改寫新高；隨著AI資料中心需求強勁，法人看好台達電本季營運有望淡季不淡。

美系外資最新報告預估台達電今年第1季營收與去年第4季約持平，表現較以往季減雙位數來的好，美系外資表示，受惠於GB300，預估伺服器電源營收上半年倍增，接下來則有VR200放量的挹注，動能可望延續到下半年；美系外資重申台達電加碼評等，且調高目標價，由1,118元調高至1,400元。