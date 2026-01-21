載板三雄逆勢走強 南電自結報喜領漲

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股21日受美股重挫拖累，不過載板族群逆勢吸金，其中南電（8046）在自結獲利報喜加持下買盤續追，盤中一度衝到漲停價，目前暫報370.5元、上漲29元，漲幅約8.49%，在弱勢盤中格外搶眼；同族群的欣興（3037）也維持強勢，盤中暫報323.5元、上漲15.5元，漲幅約5.03%，景碩（3189）則暫報207元、小漲0.5元，載板三雄在盤面偏弱之際依舊相對抗跌。

南電昨日因股價波動達「公布注意交易資訊」標準，依主管機關要求公告自結數字，南電自結2025年12月歸屬母公司淨利5.44億元，年增157%，單月每股純益0.84元。欣興（3037）同樣因達注意交易資訊標準公告自結，2025年12月稅後純益11.85億元，年增2770%，每股純益0.78元，年增2,766%。

展望後市，欣興聚焦ABF與HDI雙軸推進，高稼動的既有產能搭配新平台導入與逐步開出產能，營運續看逐季升溫；景碩則以記憶體與顯示卡／GPU平台需求延續為底盤，ABF維持穩定稼動、BT受惠DRAM與NAND拉貨，出貨結構更均衡；南電在AI、HPC與部分ASIC應用帶動下，高階ABF維持高檔，並透過客戶新平台認證與量產節奏銜接，加上BT受高效能與記憶體應用支撐，整體仍有望在材料供給偏緊、規格升級與價格調整空間的背景下，維持相對強勢的獲利韌性。

