不只喝湯！英業達擴廠衝 AI 伺服器 劍指兆元營收、股價逼近50元

AI伺服器題材再點火，英業達（2356）在旺年會拋出營運強心針，21日股價開高急拉至49元、盤中一度大漲逾9%，雖受大盤下挫與前高、50元整數關卡壓力影響漲幅收斂，但成交量明顯放大，外資也連3日累計買超逾1.4萬張，市場資金明顯回流。

英業達20日集團旺年會上，董事長葉力誠直言，今年AI產品仍是最大成長動能；總經理蔡枝安進一步指出，AI伺服器將朝更高階L11規格發展，已切入北美雲端服務大廠（CSP）供應鏈，有機會奪下新訂單，並於今年起陸續量產，帶動出貨明顯放大。

在訂單能見度強勁支撐下，英業達宣布啟動新一波大投資。今年資本支出將由去年的約5億美元翻倍至10億美元（約新台幣310億元），創公司50年來新高，投資重點放在美國德州、墨西哥、泰國、越南與台灣五地建廠與設備，超過一半為土地與廠房等基礎建設，用以擴充AI伺服器、車用電子與筆電產能。

蔡枝安看好，今年AI相關出貨至少維持雙位數成長，其中不僅L6主機板持續放量，整櫃出貨的L11規格更是關鍵突破。據了解，英業達目前主力出貨輝達GB200、GB300 AI伺服器，未來亦有機會切入下半年量產的Vera Rubin新平台，北美CSP客戶版圖明顯擴大。

同時，ASIC伺服器亦成營運亮點。市場指出，英業達承接多家美系ASIC伺服器訂單，今年ASIC出貨比重可望拉高至5成，雖單價低於整機櫃，但毛利率具雙位數水準，有助優化獲利結構。法人評估，伺服器業務將正式超越筆電，成為英業達最大營收來源，2026年營收有望躋身「兆元俱樂部準會員」。

在技術面，隨AI算力飆升，散熱成為核心競爭力。英業達已在台灣與海外布局液冷方案測試與驗證實驗室，並同步擴充SMT產線，今年伺服器SMT將由30條倍增至60條，所有設備皆以實際訂單為前提，投資紀律明確。

外部需求同樣助攻。Google Gemini大語言模型API半年內使用量暴增至850億次，推升雲端AI資本支出攀高，帶動CSP持續擴增AI伺服器。法人看好，在CSP擴建、L11放量、ASIC高毛利與車用業務三倍成長加持下，英業達中長期成長動能持續升溫。