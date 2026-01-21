英業達啟動旺年會行情 一度逼近漲停

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

英業達（2356）20日舉辦旺年會後，今日就展開一波慶祝行情，早盤一路上攻，甚至一度逼近漲停，後受大盤氣氛不佳影響，回檔稍作休息，暫報47.05元，上漲2.25元，漲幅5.02%。公司於旺年會上表示，今年受惠於ASIC客戶持續放量，以及L11新業務的加入，AI伺服器仍會持續成長，法人預估成長幅度仍會維持雙位數以上。

公司指出，鑑於AI伺服器仍供不應求，今年資本支出將會大幅增加至去年的兩倍、達10億美元以上，主要用於台灣、美國、墨西哥及泰國等地的土地購置及產能擴充，預計今、明兩年產能將逐步到位。在ASIC及L11同步成長的狀況下，法人看好毛利較高的ASIC將會持續推升獲利表現，而L11的高單價則能夠為營收帶來顯著成長，因此今年英業達營收、獲利將會同步爆發。

ASIC 旺年會 營收

相關新聞

記憶體誰最抗空？韓廠產能轉向 HBM 釀缺口 群聯登2,145元新天價

記憶體市場正迎來一場劇烈的供給側變革。根據市場研究機構Omdia最新數據，三星與SK海力士為了追求利益最大化，將既有產能...

聯電 ADR 狂漲15.9% 外資大買 聯電衝70元關寫逾4年新高

聯電ADR周二狂漲15.9%，在現貨市場今年來持續吸引外資買超，累計已買超40萬429張，聯電21日早盤跳空開高衝岥 7...

大摩展望今年 權王台積電AI營收占比將倍增

台積電法說會後，市場焦點由財務數據轉向策略層面，摩根士丹利（大摩）證券彙整投資人高度關注的十大議題，預估台積電今年AI營...

致茂躋身千元俱樂部

量測儀器大廠致茂（2360）昨（20）日順利晉升千元俱樂部成員，終場收1,030元，上漲80元，漲幅8.42%，致茂長期...

全訊出擊 搶軍工商機

賴政府最新規劃1.25兆元國防特別預算，預計未來八年陸續投入，市場普遍聚焦無人艇之際，業界透露，相關防空飛彈及無人機反制...

廣宇衝機器人 鴻海助陣

廣宇（2328）昨（20）日公告，董事會決議與母公司鴻海合計注資3,200萬歐元（約新台幣12億元），投資比利時新創公司...

