英業達啟動旺年會行情 一度逼近漲停
英業達（2356）20日舉辦旺年會後，今日就展開一波慶祝行情，早盤一路上攻，甚至一度逼近漲停，後受大盤氣氛不佳影響，回檔稍作休息，暫報47.05元，上漲2.25元，漲幅5.02%。公司於旺年會上表示，今年受惠於ASIC客戶持續放量，以及L11新業務的加入，AI伺服器仍會持續成長，法人預估成長幅度仍會維持雙位數以上。
公司指出，鑑於AI伺服器仍供不應求，今年資本支出將會大幅增加至去年的兩倍、達10億美元以上，主要用於台灣、美國、墨西哥及泰國等地的土地購置及產能擴充，預計今、明兩年產能將逐步到位。在ASIC及L11同步成長的狀況下，法人看好毛利較高的ASIC將會持續推升獲利表現，而L11的高單價則能夠為營收帶來顯著成長，因此今年英業達營收、獲利將會同步爆發。
