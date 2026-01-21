記憶體誰最抗空？韓廠產能轉向 HBM 釀缺口 群聯登2,145元新天價

記憶體市場正迎來一場劇烈的供給側變革。根據市場研究機構Omdia最新數據，三星與SK海力士為了追求利益最大化，將既有產能全力轉向利潤更高的高頻寬記憶體（HBM）與高階DRAM，導致今年NAND晶片產量大幅萎縮。三星產量預計降至468萬片，年減4.5%；SK海力士減幅更達10.5%，總計兩大廠產出年減 6.2%。

由於兩大韓廠全球市占率超過六成，這項策略性轉向讓原本就因 AI 推論需求而吃緊的NAND市場，出現3%至4%的結構性缺口。群聯分析指出，雲端服務業者（CSP）對高容量企業級SSD的需求呈現剛性成長，目前市場供給缺口已達一成以上，且因原廠擴產態度保守，供給吃緊的狀況短期內恐難以緩解，預計漲勢將延續。

在供應鏈中，群聯因早先布局技術升級與產品結構調整，成功從消費性市場轉向高毛利的企業級市場，成為這波漲價潮的大贏家。群聯表示，AI產生的資料量持續攀升，使儲存系統朝向高容量、高可靠度發展，公司近年積極推動aiDAPTIV+平台，切入AI訓練與推論場域，強化控制晶片與系統整合的競爭力。

市場分析指出，群聯在高階PCIe Gen5 SSD與企業級解決方案的營收占比提升，已有效降低對波動劇烈的消費性電子依賴。隨著NAND價格因減產而上漲，群聯不僅享有庫存增值的利益，更憑藉技術領先優勢奪下更多伺服器訂單，法人看好其2026年營收表現。

受利多消息激勵，群聯今日開高走高，盤中刷新歷史紀錄至2145元，漲幅達5%，成為記憶體族群抗空主力。除了群聯外，市場也看好模組大廠威剛、十銓、創見也因NAND報價走揚，營運前景同步看俏。