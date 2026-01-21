聯電 ADR 狂漲15.9% 外資大買 聯電衝70元關寫逾4年新高

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯電ADR周二狂漲15.9%，在現貨市場今年來持續吸引外資買超，累計已買超40萬429張，聯電21日早盤跳空開高衝岥 70元關卡，以70.9元開出後一度拉升至71.9元， 漲幅6.04%，為2021年9月以來的新高，開盤不到40分鐘，爆出超過18萬張的成交量， 居盤中個股成交量第二名。

聯電卡位CPO領域也有大進展，供應鏈傳出，聯電新加坡Fab 12i P3新廠強化共同封裝光學（CPO）應用布局，22奈米產線具備銜接矽光子產品的成熟製程基礎，已進入實質技術導入與試產準備階段，目標2027年量產，跨入關鍵躍進期。

聯電則是表示，新加坡Fab 12i新廠以22／28奈米製程為營運主軸，應用市場包括通訊、車用、物聯網與AI等；另外，在特殊製程上，矽光子確實是積極投入的重點技術之一。

聯電去年12月營收192.8億元，月減9.19%，年增1.66%；去年第4季營收618.09億元，季增4.53%，表現優於預期；去年全年營收2,375.53億元，創歷史次高。

聯電持續獲外資買盤加持，20日買超73,661張，連四買，統計今年來外資買超居多，賣超天數僅2天，外資買超持續，加上CPO題材助陣，推升股價表現，周二美股下跌，聯電ADR飆漲15.9%，以10.78美元收盤，上漲1.48美元。

聯電21日早盤以70.9元開高， 衝上70元關卡，一度衝達71.9元，漲幅6.04%，為2021年9月以來的新高價，盤中漲幅逾4%， 居個股成交量第二名。

