大摩展望今年 權王台積電AI營收占比將倍增

台積電（2330）法說會後，市場焦點由財務數據轉向策略層面，摩根士丹利（大摩）證券彙整投資人高度關注的十大議題，預估台積電今年AI營收占比將達20%至25%，較去年幾近倍增。

大摩彙整投資人關注台積電的十大議題包括：下個關鍵利多催化劑？美國資本支出是否再增加？營收指引何以優於預期？資本支出為何意外上修？高資本支出強度的原因？為何毛利率意外上修？PC與智慧手機市場需求？AI半導體營收展望？中國市場AI GPU狀況？以及成熟製程產能狀況動態等。

展望後市，詹家鴻認為，台積電的下個利多催化劑有三：全球雲端服務供應商（CSP）對2026年資本支出的最新指引、AI客戶的季度財報、及3月登場的輝達GTC大會。

其中，在AI半導體營收展望方面，詹家鴻預估，假設PC與智慧手機半導體需求僅溫和成長、一般伺服器與網通相關半導體成長30%至40%，將帶動台積電AI半導體營收接近倍增，占比由去年的十多個百分點，拉高至今年的20%至25%。

此外，即便不納入中國AI GPU市場，預期台積電在2024年至2029年期間，仍可達成55%至59%的AI半導體長期年複合成長率（CAGR）的目標。

PC與智慧手機需求方面，詹家鴻預期，台積電消費性產品的晶圓營收仍可望溫和成長。資本支出相關部分，詹家鴻說，台積電正加快基礎建設的投入進度，範圍包含、但不限於美國新取得土地上的先進封裝廠AP9與AP10。