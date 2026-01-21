緯創揪伴 衝刺再生能源

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

緯創（3231）集團衝刺再生能源布局，旗下緯創綠能昨（20）宣布，與環台水泥旗下環台地熱控股簽署案場開發與技術合作協議，雙方將結合跨產業資源，共同投入地熱能源開發，期望透過與專業夥伴的結盟，加速台灣地熱產業發展，為未來科技發展所需的穩定電力奠定根基。

緯創綠能與環台地熱現階段將以台東地區為起點，展開實質合作，除了環台在地熱案場上的開發經驗，緯創也將協助透過數據分析優化探勘流程，並計畫引入國內外優質的探勘與鑽井技術，逐步讓地熱能源在台灣蓬勃發展，朝向規模化與產業化的目標邁進。

緯創表示，此次與環台地熱合作，緯創綠能將持續運用企業資源推動綠能科技，在追求技術創新的同時，也將全力建構穩定的再生能源環境，藉此達到「創新而永續」的願景，積極投入節能減碳行列。

緯創集團布局再生能源領域相當積極，集團使用再生能源占總用電比率已超過五成，當中包含持續採購太陽能之外，緯創旗下智帆風能也開始布局風帆發電，助益集團朝淨零碳排目標邁進。

