全訊出擊 搶軍工商機

賴政府最新規劃1.25兆元國防特別預算，預計未來八年陸續投入，市場普遍聚焦無人艇之際，業界透露，相關防空飛彈及無人機反制系統標案也相當大，國內軍工級功率放大器（PA）大廠全訊（5222）已在相關領域耕耘多年並有實績，尤其飛彈相關技術更是領先，將大咬商機。

全訊目前已積極爭取相關標案訂單，涵蓋最新防空及無人機反制系統標案，業界看好奪下相關標案呼聲高，挹注全訊後市可期。

據悉，賴政府最新規劃的1.25兆元國防特別預算，預計將於未來八年陸續投入，涵蓋防空、電戰、資安等七大面向。其中，「台灣之盾」（Taiwan Dome）計畫的主要目標之一是建構多層次防空系統，包括高、中、低層空中防禦網路，以及強化飛彈攔截與防空網路。

其中，中科院先前在國防展大秀天弓四型「強弓飛彈」，驚艷四座，並且開始步入量產，當中就是由全訊負責提供天弓四型飛彈中使用的軍工級功率放大器與相關雷達關鍵零組件，扮演飛彈尋找目標的「眼睛」，攸關飛彈能否精準打擊，地位相當重要。

全訊指出，今年將以「台灣之盾」與「無人機反制系統」防空系統為兩大核心業務發展重心，公司深耕高功率固態功率放大器（SSPA） 領域多年，擁有從晶片設計、分離式電晶體、MMIC到SSPA模組的全產業鏈垂直整合能力，已成為全球軍工系統商不可或缺的策略夥伴。

全訊也在無人機反制系統用SSPA傳來捷報，去年已順利向以色列及東南亞客戶交付反無人機寬頻高功率的SSPA產品。根據目前訂單排程，2026年相關產品將進入出貨階段，是今年營收成長的關鍵引擎之一。

國內市場方面，全訊已與指標性系統整合商建立緊密合作關係。由於國防部已將「反無人機能力」列為未來三年的重點建設項目，全訊將以寬頻高功率的SSPA元件供應商的優勢，積極爭取後續訂單。