全訊出擊 搶軍工商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
全訊董事長張全生。聯合報系資料照
全訊董事長張全生。聯合報系資料照

賴政府最新規劃1.25兆元國防特別預算，預計未來八年陸續投入，市場普遍聚焦無人艇之際，業界透露，相關防空飛彈無人機反制系統標案也相當大，國內軍工級功率放大器（PA）大廠全訊（5222）已在相關領域耕耘多年並有實績，尤其飛彈相關技術更是領先，將大咬商機。

全訊目前已積極爭取相關標案訂單，涵蓋最新防空及無人機反制系統標案，業界看好奪下相關標案呼聲高，挹注全訊後市可期。

據悉，賴政府最新規劃的1.25兆元國防特別預算，預計將於未來八年陸續投入，涵蓋防空、電戰、資安等七大面向。其中，「台灣之盾」（Taiwan Dome）計畫的主要目標之一是建構多層次防空系統，包括高、中、低層空中防禦網路，以及強化飛彈攔截與防空網路。

其中，中科院先前在國防展大秀天弓四型「強弓飛彈」，驚艷四座，並且開始步入量產，當中就是由全訊負責提供天弓四型飛彈中使用的軍工級功率放大器與相關雷達關鍵零組件，扮演飛彈尋找目標的「眼睛」，攸關飛彈能否精準打擊，地位相當重要。

全訊指出，今年將以「台灣之盾」與「無人機反制系統」防空系統為兩大核心業務發展重心，公司深耕高功率固態功率放大器（SSPA） 領域多年，擁有從晶片設計、分離式電晶體、MMIC到SSPA模組的全產業鏈垂直整合能力，已成為全球軍工系統商不可或缺的策略夥伴。

全訊也在無人機反制系統用SSPA傳來捷報，去年已順利向以色列及東南亞客戶交付反無人機寬頻高功率的SSPA產品。根據目前訂單排程，2026年相關產品將進入出貨階段，是今年營收成長的關鍵引擎之一。

國內市場方面，全訊已與指標性系統整合商建立緊密合作關係。由於國防部已將「反無人機能力」列為未來三年的重點建設項目，全訊將以寬頻高功率的SSPA元件供應商的優勢，積極爭取後續訂單。

飛彈 無人機 市場

延伸閱讀

耗資32億…陸軍「鷹眼雷達接戰管制系統」車曝光 能反制小型無人機

李在明促徹查無人機事件 憂衝擊經濟與兩韓關係

國防部將採購一千多艘無人艇 龍德造船吃紅漲停亮燈

榮剛中長期營運看旺

相關新聞

大摩展望今年 權王台積電AI營收占比將倍增

台積電法說會後，市場焦點由財務數據轉向策略層面，摩根士丹利（大摩）證券彙整投資人高度關注的十大議題，預估台積電今年AI營...

致茂躋身千元俱樂部

量測儀器大廠致茂（2360）昨（20）日順利晉升千元俱樂部成員，終場收1,030元，上漲80元，漲幅8.42%，致茂長期...

全訊出擊 搶軍工商機

賴政府最新規劃1.25兆元國防特別預算，預計未來八年陸續投入，市場普遍聚焦無人艇之際，業界透露，相關防空飛彈及無人機反制...

廣宇衝機器人 鴻海助陣

廣宇（2328）昨（20）日公告，董事會決議與母公司鴻海合計注資3,200萬歐元（約新台幣12億元），投資比利時新創公司...

緯創揪伴 衝刺再生能源

緯創（3231）集團衝刺再生能源布局，旗下緯創綠能昨（20）宣布，與環台水泥旗下環台地熱控股簽署案場開發與技術合作協議，...

南電去年12月EPS 0.84元 欣興0.78元

印刷電路板（PCB）族群的載板與上游材料受資金關注，股價狂飆，各公司紛紛應主管機關要求公告自結數字，載板龍頭欣興（303...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。